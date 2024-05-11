“امكانيات ومواصفات ملهاش وصف”.. موعد طرح ايفون 16 الجديد 2024 وسعره في مصر

زادت عمليات البحث بين محبي التكنولوجيا والهواتف الذكية لمعرفة موعد طرح ايفون 16 الجديد 2024 iPhone 1، حيث يعتبر iPhone 18 من بين أرقى وأكثر الهواتف تطورا التي قامت Apple بإطلاقها منذ بداية رحلتها في السوق العالمي ورغم أن iPhone 15 وiPhone 15 Pro هما محط أنظار الجميع حاليا فإن الانتظار لإطلاق سلسلة iPhone 16، لم يتبقى سوى أقل من عام تعد خطط الإطلاق التقليدية لشركة Apple موضوعا يثير الكثير من التكهنات، حيث يحاول الجميع التنبؤ بموعد الإعلان عن iPhone القادم بالإضافة إلى تواريخ الكشف عن iPhone 16 وتاريخ إصداره، وحتى تاريخ طرحه في الأسواق ومن خلال هذا المقال سنحاول التعرف على المزيد حول موعد طرح ايفون 16 الجديد 2024 والمواصفات المتوقعة له.

موعد طرح ايفون 16 الجديد 2024

يشغل موعد إطلاق iPhone 16 اهتمام الكثيرين من عشاق التكنولوجيا ومحبي الهواتف الذكية وقد أعلنت شركة Apple عن توفر هاتف iPhone 16 وفقا لجدول إصداراتها المعتاد، حيث يتم طرح جهاز iPhone الجديد سنويا وعادة ما يكون ذلك في شهر سبتمبر،وبشكل عام يتم الإعلان عن الجهاز في الأول من شهر سبتمبر وغالبا ما يكون ذلك يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن iPhone 16 يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر أو الأربعاء 11 سبتمبر وهو جهاز ينتظره عشاق التكنولوجيا بشغف، ويرى البعض أن اختيار يوم 11 سبتمبر لإطلاق الجهاز يتزامن مع ذكرى حدث كبير في الولايات المتحدة ولذا يمكن أن يكون ذلك سببا لتجنب هذا اليوم.

مواصفات ايفون 16

مواصفات iPhone 16 تشمل معالج Apple A18 Bionic بتقنية 3 نانومتر وهو معالج سداسي النواة بالإضافة إلى معالج رسوميات Apple GPU خماسي النواة يأتي الهاتف بشاشة بحجم 6.8 بوصة ودقة عرض تصل إلى 16 مليون لون.

يتوفر iPhone 16 بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية متنوعة تتراوح بين 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

يضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية الأولى بدقة 48 ميجابكسل والثانية بدقة 12 ميجابكسل والثالثة بدقة 12 ميجابكسل أيضا مع فلاش ثنائي اللون كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة.

يزود iPhone 16 ببطارية قوية من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 4420 مللي أمبير وهي بطارية غير قابلة للإزالة وتدعم البطارية تقنية الشحن السري.

حيث يمكن شحنها بالكامل حتى 100% في غضون 30 دقيقة بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي.