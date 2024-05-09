ما هي خطوات تسجيل دخول حساب المواطن عبر النفاذ الوطني الموحد ومتي يتم الايداع؟

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة تسجيل دخول حساب المواطن عبر النفاذ الوطني الموحد لجميع المستفيدين من الدعم، فقد طرحت الوزارة منصة الكترونية يتم من خلالها إجراء الاستعلامات وكذلك تعديل البيانات بسهولة ويسر دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة أو الالتزام بتنفيذ الخدمة في مواعيد العمل الرسمية.

تسجيل دخول حساب المواطن عبر النفاذ الوطني الموحد

وحتى يتمكن المواطن السعودي من تسجيل الدخول على حساب المواطن ببوابة النفاذ الوطني الموحد، عليه باتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.

الضغط على كلمة “تسجيل الدخول”، ومن ثم تدلف إلى منصة النفاذ الوطني الموحد

قم بملء البيانات المطلوبة وهي “اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك”

قم بكتابة رمز التحقق المرئي بالمكان المخصص له

وأخيرًا قم بالضغط على كلمة “تسجيل الدخول”.

بذلك يتم تحويلك إلى الصفحة الشخصية وبإمكانك إجراء جميع الاستعلامات المتاحة أو تعديل البيانات بإضافة التابع أو حذفه أو تعديل مصادر الدخل .

موعد صرف حساب المواطن

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية موعد صرف الدعم من برنامج حساب المواطن، حيث أنه من المقرر أن يتم إيداع الدفعة الجديدة لشهر مايو 2024 تحديدًا في تاريخ التاسع في الشهر الميلادي بدلاً من اليوم العاشر، حيث يتم الإيداع في الحسابات البنكية التابع لها المستفيدين مع شروق شمس يوم الخميس المقبل بالتبكير لمدة 24 ساعة، والجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحرص على دعم المواطنين السعوديين محدودى الدخل وتحسين المستوى المعيشي لهم ومساعدتهم في تلبية الاحتياجات اليومية للمعيشة.