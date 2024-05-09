يبحث الكثير من الأفراد بالأردن عن معرفة كشوفات أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري الأردني، فقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، رابطاً للاستعلام عن قرض الإسكان العسكري بالأردن، وسيتم الإعلان عن هذه الكشوفات من خلال الموقع الرسمي للقوات المسلحة، وسنذكر جميع الأمور متعلقة بهذا الأمر، من حيث طريقة الاستعلام والشروط.

طريقة الاستعلام عن مستحقي قرض الإسكان العسكري الأردني

يمكنك اتباع عدة خطوات للاطلاع على أسماء مستحقي قرض الإسكان في شهر مايو لعام 2024، والخطوات هي:

أولاً يجب زيارة الموقع الإلكتروني التابع للقوات المسلحة الأردنية.

قم بالبحث عن خانة قرض الإسكان العسكري الأردني.

كتابة الرقم الوطني الخاص بالمتقدم في المكان المناسب له.

كتابة رقم الخدمة العسكرية، الخاص بالمتقدم في المكان المناسب له.

قم بالضغط على ارسال عملية التسجيل.

بعدها ستظهر لك النتائج، لتحديد إذا كان المتقدم مستحقاً للحصول على هذا القرض، أم لا.

شروط الحصول على قرض الإسكان العسكري الأردني

لقد وضحت القوات المسلحة بالمملكة الأردنية للإسكان العسكري للافراد، عدة شروط يجب توافرها للمتقدم، للحصول على هذا القرض والتي فيما يلي: