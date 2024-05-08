سجل دلوقتى بس اتاكد من الشروط..وزارة التربية الوطنية الجزائرية تحدد موعد بكالوريا 2024 الجزائر

بدءا من عام 2024 أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بشكل رسمي عن تاريخ إجراء امتحانات البكالوريا في الجزائر تلك الفترة الحاسمة التي يمر بها الطلاب حيث يجتازون امتحاناتهم النهائية لاكتساب الشهادة الثانوية تشتمل الإعلانات عن تواريخ الامتحانات عادة على توضيحات حول الخطوات والشروط التي يجب على الطلاب اتباعها للتسجيل والمشاركة في الامتحانات وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل يتم توجيه الطلاب إلى موقع الوزارة الرسمي واتباع الخطوات المطلوبة .

تاريخ إنطلاق امتحانات بكالوريا 2024 الجزائر

تلتزم وزارة التربية الوطنية بجدول زمني محدد لامتحانات شهادة البكالوريا مما يسهم في تمكين الطلاب من التخطيط بشكل أفضل والاستعداد بشكل كامل لهذه الفترة الحاسمة في حياتهم الدراسية.

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن موعد انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي حيث ستبدأ في 9 يونيو 2024.

تنتهي فترة الامتحانات يوم 13 يونيو 2024 بما يمنح الطلبة الوقت الكافي للتحضير والأداء.

تهدف الوزارة إلى الالتزام بالجدول الزمني للعام الدراسي الحالي وذلك لضمان توفير فترة إجازة صيفية مناسبة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

هذا الإعلان يسهم في توفير الاستقرار اللازم للطلاب والمدارس ويساعدهم على التخطيط الجيد للفترة القادمة.

شروط التسجيل في امتحانات البكالوريا بالجزائر

يتوجب على الراغبين في التسجيل لامتحانات البكالوريا في الجزائر القيام بالتسجيل عبر منصة الديوان الوطني التابعة لوزارة التربية.

يجب أن يكون المتقدم خريج السنة الثالثة من التعليم المتوسط.

يتعين على المتقدمين التأكد من سداد جميع الرسوم المتعلقة بالتسجيل.

من الضروري أن يمتلك الطالب حسابا فعالا على منصة وزارة التربية الوطنية الجزائرية.

خطوات تسجيل البكالوريا لعام 2024