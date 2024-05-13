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تحديث لعبة جراند ثيفت أوتو 5 مجانا وتعمل 100 بالمية دون ما تعلق.. فرح نفسك باللعبة gta ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
تحديث لعبة جراند ثيفت أوتو 5
تحديث لعبة جراند ثيفت أوتو 5، هي لعبة مشهورة تقوم فيها بتقمص شخصية من ثلاث شخصيات رئيسية جميعها متورّطة في جرائم مروّعة، حيث يتعيّن عليها القيام بالمهمّات للبقاء على قيد الحياة، كما يمكن لعبها عبر الإنترنت مع لاعبين آخرين، ومتوفرة بعدة لغات منها الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإيطالية، الكورية، كما يوجد دليل كامل للعبة و هو تطبيق Grand Theft Auto V: The Manual لتهيئة اللعبة على مختلف الأجهزة بلاي ستيشن وإكس بوكس والحاسوب؛ إضافة لذلك، يتكيّف هذا الدليل حسب نوع الجهاز الّذي يلعب به، إذ يختلف التحكّم بلوحة المفاتيح على الحاسوب عن التحكّم بذراع اللّعب.
تحديث لعبة جراند ثيفت أوتو 5
يتم تحديث لعبة جراند ثيفت أوتو 5 وذلك من خلال الخطوات التالية :
- أولا يتم الدخول إلى رابط تحميل اللعبة على جوجل بلاي.
- ومن ثم يتم النقر على أيقونة تحميل.
- وبعد ذلك يتم الانتظار بعض الدقائق حتى يتم تحميل ملف اللعبة.
- ثم بعد ذلك يتم تثبيت التطبيق على الهاتف.
- وبعد الانتهاء من التحميل يتم فتح اللعبة وتسجيل الدخول.
إضافات الإصدار الجديد للعبة جراند ثيفت أوتو 5
يتضمن الإصدار الجديد للعبة بعض الإضافات مثل:
- تم إضافة رسوم ذات الطابع الثلاثي الأبعاد.
- وكذلك إضافة رسوم وجيم بلاي لإضفاء السمة الواقعية على اللعبة.
- وأيضا تم إدخال بيئة العالم المفتوح للالتقاء بشخصيات أكثر ومواجهة أحداث ممتعة.
- وكذلك تم العمل على تطوير قصة اللعبة وشخصياتها.
- وبجانب ذلك تم إضافة أنشطة ومهام جانبية جديدة.
- كما تم إضافة إمكانية تصميم الشخصيات.
- وكذلك تقديم مكافآت شهرية للاعبين.
- كما تم إتاحة الفرصة لللاعبين لاستكشاف العاصمة نيويورك.
- واخيرا تم إضافة إمكانية إقامة سباقات كلاسيكية بمركبات خاصة وسباق عجلات مفتوحة.