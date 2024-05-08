بطوط الكيوت! تابع أجمل مغامرات الكارتون الكوميدي الشهير لما تنزل تردد قناة بطوط 2024 الآن

تعتبر قناة بطوط الفضائية واحدة من القنوات المميزة والمحبوبة لدى الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم القناة مجموعة واسعة من الأفلام الكرتونية والبرامج الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار وتجلب السعادة للأطفال على مدار اليوم، بالإضافة إلى ذلك، تبث قناة بطوط الفضائية بشكل مجاني على عدد من الأقمار الصناعية المشهورة مثل نايل سات وعرب سات، مما يسمح للمشاهدين في مناطق واسعة من العالم العربي بالاستمتاع بمحتواها.

تردد قناة بطوط على مختلف الأقمار

لمتابعة قناة بطوط الفضائية، يمكنك ضبط جهاز الريسيفر الخاص بك على الترددات التالية:

– حاليا تعرف على تردد قناة بطوط الفضائية على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11494

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

– دلوقت تردد قناة بطوط الفضائية على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11594

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

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تعتبر بطوط الفضائية قناة تلفزيونية موجهة للأطفال تقدم محتوى كرتوني ممتع وترفيهي، كما تشتهر القناة بعرض مجموعة واسعة من البرامج الكرتونية المختلفة بما في ذلك المسلسلات الكرتونية والأفلام القصيرة والعروض المتنوعة، بالإضافة لذلك تتنوع المحتويات بين المغامرات والكوميديا والدراما والتعليم.

بالإضافة إلى البرامج الترفيهية، تقدم قناة بطوط الفضائية أيضًا برامج تعليمية تهدف إلى تعزيز المهارات اللغوية والرياضية والاجتماعية والعقلية للأطفال، تشمل هذه البرامج الألعاب التعليمية والأنشطة التفاعلية، وتستهدف القناة الأطفال الصغار والأطفال في سن ما قبل المدرسة، مع مراعاة قيم التعليم والترفيه المناسبة لهم.