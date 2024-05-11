كل ما يخص التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية.. نكشف لكم اخر الاخبار

موخرًا قامت وزارة التنمية المحلية بمختلف المحافظات بالإعلان عن بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 عبر المراكز التكنولوجية المتواجدة بالمدن والأحياء بمختلف محافظات الجمهورية، وأعلنت الوزارة عن المستندات المطلوب تقديمها عند التقدم بالطلب، كما أعلنت عن عدة حالات لا يسمح لهم بالتصالح سوف نتعرف عليهم فيما يلي.

المستندات المطلوبة عند تقديم طلب التصالح لمخالفات البناء

حددت وزارة التنمية المحلية تقديم عدة مستندات هامة عند التقدم بطلب تصالح وهذه المستندات كالآتي:

تقديم ما يفيد صفة المواطن صاحب الطلب المقدم وذلك في حالة تنفيذ مباني مخالفة.

تقديم شهادة صادرة من الحي أو المركز أو المدينة التي يتبع لها المواطن وهذه الشهادة تثبت أن المباني التي يريد صاحب التصالح عليه مأهول.

تقديم محضر خاص بالمخالفة أو تقديم صوره منه طبق الأصل في حالة صدوره.

مستند يوضح ملكية العقار أو ايجاره أو حيازته بشكل قانوني.

مخطط المبنى الذي يرغب صاحبه التصالح عليه.

تقديم تقرير يفيد سلامة المبنى ويكون صادر من الجهات المختصة.

حالات لا يسمح لهم التصالح في مخالفات البناء

طبقا للمادة رقم 12 من قانون التصالح هناك بعض حالات لا يسمح لهم التصالح على مخالفات البناء وهي كالآتي: