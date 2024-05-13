ميزة جديدة في واتساب الايفون «محدش لسه استخدمها».. مارك محدش ينافسه

ميزة جديدة في واتساب الايفون، الواتساب يعد من أهم تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي التي نال شهرة عالية لأنه مجاني كما أنه سهل وسريع بين الأقارب والأصدقاء بجانب ذلك مميزاته الرائعة من إرسال الرسائل النصية والصور وكذلك الرسائل الصوتية ومقاطع الفيديو بين جميع المستخدمين، كما أن شركة الواتساب تقوم ببعض التجارب التقنية والتوسعات لأجهزة الاندرويد وأجهزة الايفون وهذا ما جعلها تتصدر قمة تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن الشركة تسعى للتطوير ووضع العديد من المميزات والتحديثات المستمرة للتسهيل على المستخدمين.

ميزة جديدة في واتساب الايفون

ميزة جديدة في واتساب الايفون جعلته يتصدر الأخبار وتلك الميزة هي إمكانية تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب بلغة المستخدم، وكذلك ترجمت النصوص من اي لغة للغة أخرى، مما يسهل على المستخدمين الكثير وبوجه الخصوص المستخدمين الذين تتعلق أعمالهم بتفريغ وتحويل المادة الصوتية إلي مادة مكتوبة من محاضرات وغيرها،كما أن تلك الخاصية قيد التطوير في الوقت الحالي.

مميزات في واتساب الايفون فقط

وفرت شركة واتساب العديد من المميزات والخواص للتطبيق لمستخدمي الآيفون ومنها: