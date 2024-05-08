من افضل القنوات لطفلك .. على تردد قناة توم وجيري 2024 وشوف بجودة عالية FHD 24 ساعة من غير إعلانات مزعجة

يعتبر ‏تردد قناة توم وجيري 2024‏ من أهم ترددات قنوات الأطفال التي يبحث عنها كثير من الآباء الذين يبحثون عن قنوات الأطفال التي تعرض الكثير من الأعمال الكرتونية الشهيرة من أجل أبنائهم، حيث قام العاملين على إدارة قناة توم وجيري بتحديث التردد الخاص بالقناة من أجل الحصول على أفضل جودة للبث، كما أن قناة توم و جيري لها الكثير من المميزات التي تجعلها الأفضل بين قنوات الأطفال الأخرى.

‏تردد قناة توم وجيري 2024‏

يسعى الكثير من الآباء إلى معرفة ‏تردد قناة توم وجيري 2024‏، وذلك حتى يتمكن الأبناء من مشاهدة الأعمال الكرتونية الشهيرة، وتتميز قناة توم وجيري أنها تعمل على كلا من النايل سات والعرب سات وهما أشهر الأقمار الصناعية في الوطن العربي، وتكون ترددات قناة توم وجيري عبر الأقمار الصناعية المختلفة هي:

تردد قناة توم وجيري على نايل سات

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

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تردد قناة توم وجيري على عرب سات

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

خطوات ضبط قناة توم وجيري

يتم ضبط قناة توم وجيري واستقبالها عبر جهاز الرسيفر من خلال القيام ببعض الخطوات التي يتم من خلالها إدخال التردد وجميع بيانات ضبط القناة، وقد تتمثل الخطوات التي يتم بها تثبيت قناة وجيري في:

الدخول على الإعدادات الخاصة بجهاز الرسيفر.

تحديد تثبيت القنوات الجديدة.

اختيار تثبيت القنوات يدويًا.

اختيار القمر الصناعي المناسب والذي يتم ضبط القناة من خلاله.

تسجيل جميع بيانات تثبيت القناة.

اختيار البحث عن القنوات التي لها نفس البيانات.

حفظ جميع القنوات التي نتجت من عملية البحث.

مشاهدة القناة من خلال البحث عنها عبر قائمة القنوات على الرسيفر.

أهداف قناة توم وجيري

تهدف قناة توم وجيري إلى تنمية الوعي لدى الأطفال من كافة المراحل التعليمية، حيث أنها تقدم باقة رائعة من أفضل أنواع الكرتون التي تناسب الأطفال والشباب أيضًا والتي لا تتواجد في أي قناة فضائية أخرى، ويهتم القائمين على القناة بتوفير البرامج بجودة عالية في الصوت والصورة مع مراعاة المادة العلمية المقدمة الخالية من أي أشياء ضد الأخلاقيات الخاصة بالمجتمع الشرقي، وهذا ما يجعل الآباء والأمهات مطمئنين لترك أبنائهم أمام القناة.