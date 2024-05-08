ننشر لكم .. جدول ترتيب الدوري الانجلیزي 2024 وجميع القنوات الناقلة للدورى بجودة FHD

من أكثر الأمور التي تهم مشجعي فرق كرة القدم الإنجليزية هو جدول ترتيب الدوري الانجلیزي 2024، وهذا الجدول هو الذي يوضح المباريات التي من المقررات التي تتم إقامتها خلال الدوري الذي يشارك فيه جميع فرق كرة القدم الإنجليزية، وتتكون المباريات المقررة خلال هذه البطولة إلى مجموعة من الجولات حيث يتأهل لكل جولة الفرق التي تحصل على أعلى مجموعة من النقاط.

جدول ترتيب الدوري الانجلیزي 2024

يوضح جدول ترتيب الدوري الانجلیزي 2024 المراكز التي تحصدها جميع الفرق المشاركة في الدوري الانجليزي حتى الآن، والتي من المتوقع أن تتأهل إلى الجولة القادمة، حيث يتم الآن إقامة المباريات الخاصة بالجولة السادسة والثلاثين من الدوري، ويكون ترتيب الفرق هو:

المركز الأول أرسنال بنحو 83 نقطة.

المركز الثاني مانشستر سيتي بنحو 82 نقطة.

المركز الثالث ليفربول بنحو 78 نقطة.

المركز الرابع أستون فيلا بنحو 67 نقطة.

المركز الخامس توتنهام بنحو 60 نقطة.

المركز السادس نيوكاسل بنحو 56 نقطة.

المركز السابع تشيلسي بنحو 54 نقطة.

المركز الثامن مانشستر يونايتيد بنحو 54 نقطة.

المركز التاسع وست هام بنحو 49 نقطة.

المركز العاشر بورنموث بنحو 48 نقطة.

القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي

يوجد مجموعة من القنوات التي يتم من خلالها مشاهدة جميع المباريات التي يتم من خلالها عرض جميع المباريات التي تتم إقامتها خلال الدوري الإنجليزي، ويستطيع المشجع متابعة المباريات من خلال القناة التي يرغب وذلك من خلال ضبط التردد الخاص بهذه القناة، ومن أشهر هذه القنوات بين سبورت والتي يكون ترددها هو:

تردد بين سبورت نايل سات

التردد: 11013.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد بين سبورت سهيل سات

التردد: 11547.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: ⅔.

ارسنال يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ30

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 64 نقطة، جمعها من 28 مباراة، وبفارق الأهداف عن ليفربول صاحب نفس الرصيد، بينما يحل حامل اللقب مانشستر سيتي ثالثا برصيد 63 نقطة.