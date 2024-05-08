اعرف هتفول بكام انهارده ؟.. اسعار البنزين اليوم بعد الزيادة الجديدة وفقا لقرارات وزير البترول

يحرص عدد كبير من المواطنين داخل الدولة المصرية على البحث عن اسعار البنزين اليوم ، فمن المعروف أن أسعار النفط تعرضت إلى الزيادة في القيمة الشرائية الخاصة بها، لذلك زاد البحث عن أسعارها بشكل كبير خلال الفترة الحالية، حيث يستخدم البنزين العديد من الأفراد في قيادة السيارات ويصعب الاستغناء عنه بكافة أنواع المعروفة، ومن خلال مقالنا نقدم لكم جميع تفاصيل أسعاره بالزيادة المفروضة بشكل مفصل.

اسعار البنزين اليوم

يعد اسعار البنزين اليوم من الأسعار التي يتم التساؤل عنها بشكل دائم، حيث يهتم جميع سائقي السيارات المتنوعة بالتعرف على أسعاره بشكل يومي، والتي تكون كما يلي:

يصل سعر اللتر الواحد من البنزين 80 إلى 11 جنيه بدلًا من 10 جنيه.

يصل سعر اللتر الواحد من البنزين 92 إلى 12.5 جنيه بدلًا من 11.5 جنيه.

يصل سعر اللتر الواحد من البنزين 95 إلى 13.5 جنيه بدلًا من 12.5 جنيه.

يصل سعر الطن الواحد من البنزين 95 إلى 830 دولار.

اسعار أنواع النفط اليوم

يوجد أيضًا عدد كبير من أنواع النفط الأخرى التي يفضل البعض بالتعرف على الأسعار التي وصلت إليها لكي يكونون على علم دائم بأسعار داخل سوف التداول الخاصة بها، ومن أهم تلك الأسعار تكون كما يلي:

يكون السعر الخاص بطن من المازوت حوالي 6 آلاف جنيه بعد فرض الزيادة بدلًا من 5 آلاف جنيه.

كذلك يكون السعر الخاص أسطوانة الغاز الخاصة بالمنازل حوالي مائة جنيه بعد فرض الزيادة بدلًا من 80 جنيه.

أصبح أيضًا السعر الخاص ببرميل من البزلت حوالي 84 دولار بعد فرض الزيادة بدلًا من 80 دولار في العام المالي الماضي.

كما أن السعر الخاص بلتر من السولار يكون 10 جنيهات بعد فرض الزيادة بدلًا من 8.25 جنيهات.

أسعار المواصلات بعد زيادة البنزين

بدأت المحافظات حسم قيمة تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار بقرار من لجنة تسعير المنتجات البترولية، وذلك من جانب المحافظين، خاصة فيما يتعلق بأجرة السرفيس والنقل العام والتاكسي نظرا لارتفاع أسعار البنزين بجميع أنواعه إلى جانب السولار.

ويتبع تحريك أسعار السولار ارتفاع تعريفة ركوب المواصلات، خاصة أن أغلب سيارات السرفيس تعمل بالسولار.