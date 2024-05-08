“أحصل على رقم جلوسك من هنا ” أرقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024 “الصف الثالث الثانوي” عبر yemenexam. com

أرقام جلوس الثانوية العامة 2024، من أكثر الكلمات التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي من قبل طلاب المرحلة وأولياء الأمور، من أجل التمكن من الحصول على النتائج بصورة سهلة وبسيطة من خلال الرابط الإلكتروني التي توفرها وزارة التربية والتعليم بدولة اليمن، نظرا لأهمية الأمر من العديد وفرت أيضا الوزارة رابطا إلكترونيا للحصول على أرقام الجلوس في حالة فقدها، وعبر موقعنا الإخباري نستعرض إليكم الرابط وخطوات الاستعلام.

ارقام الجلوس الثانوية العامة اليمن 2024

تزامنا مع اقتراب موعد اختبارات الثانوية العامة، أتاحت الوزارة التعليمية بدولة اليمن رابط إلكتروني، من أجل تمكن كافة الطلاب من الحصول على ارقام الجلوس الثانوية العامة “الصف الثالث الثانوي” اليمن 2024، وذلك من خلال تتبع الخطوات التالية:

يتم الولوج عبر الموقع الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم في اليمن “ الإدارة العامة للاختبارات “. ثم الضغط على أيقونة رقم الجلوس في أعلى نافذة الموقع. ثم قم بتحديد المرحلة الثانوية. وسجل اسم الطالب كما موجود في بطاقة الرقم القومي. ثم قم بالضغط على أيقونة رقم الجلوس، الذي يظهر خلال أقل من الثانية، يمكنك الاحتفاظ به، من أجل التمكن من الحصول على النتيجة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة؟

للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة، التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من مرحلة اختبارات الصف الثالث الثانوي وفقا للموعد، الذي حددته الوزارة، وإتمام عملية الفحص والمراجعة وفرز كافة أوراق الامتحانات، ويمكن الاستعلام عن النتائج طبقا للخطوات التي نصت عليها الوزارة على النحو التالي:

الولوج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم باليمن ثم النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية من أعلى نافذة الموقع. ثم تحديد أيقونة خدمة نتائج لكافة المراحل التعليمية. ثم اختيار المرحلة التعليمية الخاص بالطالب، وتحديد السنة الدراسية. ثم تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب، وخلال ثوان تظهر أمامك نافذة تشمل نتيجة الطالب.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

من المقرر أن يتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبتين الأدبي والعلمي، انطلاقًا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، الساعة 09:00 صباحًا، وتستمر حتى يوم 20 يوليو 2024، كما يمكن الاطّلاع على جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 22 من شهر يوليو