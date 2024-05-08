اعرف قبضك هينزل امتي ؟.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة – الحق وشوف حسابك

يهتم الكثير من الأفراد مع حلول عيد شم النسيم بالتعرف على موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، حيث ينتظر جميع العاملين داخل القطاعات المتنوعة بالدولة موعد البدء في صرف المرتبات لهم، فمن المعروف أن تلك الرواتب يتم صرفها في مواعيد ثابتة بشكل شهري، إلا أن في بعض الأحيان يحدث تبكير أو تأخير للصرف مما يجعل التساؤل عن الموعد دائم، ومن خلال مقالنا نقدم لكم مواعيد الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

يوجد عدد من العاملين يتساؤلون بحرص عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، حيث تقوم وزارة المالية المصرية بالكشف عن الموعد المحدد لصرف الرواتب الخاصة بهم، ويكون موعد الصرف كما يلي:

يتم البدء في الصرف منذ يوم الـ 23 من الشهر الجاري ويستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الـ 27 من مايو للعام الحالي.

أما المتأخرات سوف يتم صرفها خلال اليوم الـ 8 و الـ 9 والـ 12 من الشهر الجاري أيضًا.

جدول مرتبات شهر مايو 2024

يهتم أيضًا البعض بالتعرف على المرتبات التي يتم الحصول عليها مضاف إليها الزيادة التي تم الإقرار بها خلال شهر مارس الماضي، والتي تكون كما يلي:

يصرف للدرجة السادسة مرتب يصل إلى 6 آلاف جنيه.

يصرف للدرجة الخامسة مرتب يصل إلى 6500 جنيه.

يصرف للدرجة الرابعة مرتب يصل إلى 7 آلاف جنيه.

يصرف للدرجة الثالثة مرتب يصل إلى 7500 جنيه.

يصرف للدرجة الثانية مرتب يصل إلى 8 آلاف جنيه.

يصرف للدرجة الأولى مرتب يصل إلى 8200 جنيه.

يصرف للدرجة الخاصة بالمدير العام مرتب يصل إلى 9200 جنيه.

يصرف للدرجة العالية مرتب يصل إلى 10200 جنيه.

يصرف للدرجة الممتازة مرتب يصل إلى 12200 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2024

أوضحت المالية عددًا من الطرق للعاملين لـ صرف مرتبات شهر مايو 2024، وجاءت كالتالي:

1- ماكينات الـ«ATM».

2- البريد المصري.

3- البنوك المختلفة، والمنتشرة بمدن ومحافظات مصر.