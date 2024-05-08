ننشر لكم .. جدول ترتيب الدوري المصري 2024 بعد فوز سموحة خلال منافسات الجولة ال21

كشف اتحاد الكرة في مصر عن جدول ترتيب الدوري المصري 2024 الذي ينظم المباريات التي يتم لعبها خلال الدوري المصري، حيث أن الدوري المصري هو بطولة خاصة بكرة القدم يتم القيام بها كل عام وتشارك بها جميع فرق كرة القدم المصرية، ويتم لعب المباريات حتى يتم الوصول إلى المباراة النهائية التي يتوج الفائز بها بلقب بطل الدوري لهذا الموسم الكروي.

جدول ترتيب الدوري المصري 2024

بناءًا على جدول ترتيب الدوري المصري 2024 بدأت الدورة الحادية والعشرين من الدوري، حيث بدأت تلك الدورة بعدد من المباريات التي أقيمت بين الفرق المصرية، والتي تكونكما يلي:

وذلك خلال مباراة زد والمقاولون العرب والتي فاز بها زد ومباراة الاتحاد مع بلدية المحلة والتي فاز بها الاتحاد وذلك في الجمعة الماضية.

ومازالت مباريات هذه الجولة الحادية والعشرين مستمرة، حتى يتم اختيار الفرق التي حصدت أعلى النقاط خلال المباريات التي تتم إقامتها في هذه الجولة.

جدول ترتيب الدوري

يعتمد ترتيب الفرق المشاركة في الدوري المصري على مجموع النقاط التي يحصدها كل مباراة من المباريات التي يشارك فيها، حيث يكون في المركز الأول الفريق الذي يحصد على أعلى عدد من النقاط، ويكون ترتيب الفرق المشاركة في الدوري هو:

في المركز الأول يأتي بيراميدز الحاصل على 38 نقطة خلال 17 مباراة.

في المركز الثاني يأتي المصري الحاصل على 34 نقطة خلال 19 مباراة.

في المركز الثالث يأتي زد إف سي الحاصل على 33 نقطة خلال 20 مباراة.

في المركز الرابع يأتي إنبي الحاصل على 29 نقطة خلال 20 مباراة.

في المركز الخامس يأتي الاتحاد السكندري الحاصل على 29 نقطة خلال 19 مباراة.

في المركز السادس يأتي سموحة الحاصل على 28 نقطة خلال 19 مباراة.

في المركز السابع يأتي الجونة الحاصل على 28 نقطة خلال 19 مباراة.

في المركز الثامن يأتي طلائع الجيش الحاصل على 27 نقطة خلال 17 مباراة.

في المركز التاسع يأتي سيراميكا كليوباترا الحاصل على 25 نقطة خلال 18 مباراة.

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