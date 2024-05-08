فودافون – اتصالات – اورنج – وي .. إلغاء الكول تون لجميع الشبكات جربه الآن قبل شفط رصيدك

تعتبر خطوة الغاء الكول تون جميع الشبكات من أهم الخطوات التي يهتم بها الكثير من حاملي الهاتف المحمول والذين يمتلكون خطوط تابعة لشبكات الهاتف المحمول الأربعة الموجودة في مصر، حيث كما يوجد الكثير من المواطنين الذين يفضلون الاستفادة من خدمة الكول تون يوجد الكثير الذين يرغبون إلغاء هذه الخدمة وذلك بسبب الرسوم التي يتم سدادها مقابل هذه الخدمة ويتم خصمها من الرصيد.

الغاء الكول تون جميع الشبكات

يوجد أربعة شبكات للهاتف المحمول في مصر وقد يتم اتباع نفس الخطوات حتى يتم الغاء الكول تون جميع الشبكات، وذلك من خلال الاتصال بخدمة العملاء التابعة لشبكة الجوال التي يمتلكها صاحب الهاتف والقيام باتباع بعض الخطوات، ويتم إلغاء خدمة الكول تون من أجل عدم سداد الرسوم الخاصة بهذه الخدمة، والخطوات التي يتم بها إلغاء خدمة الكول تون هي:

الاتصال بالرقم الخاص بخدمة المحمول لشبكة الجوال التابع لها صاحب الهاتف.

من بين الخدمات التي يتم طرحها صوتيًا يتم اختيار الخدمات الخاصة بالكول تون.

تحديد إلغاء الخدمة.

ويوجد أيضًا كود يتم الاتصال به سريعًا حتى يتم إلغاء خدمة الكول تون أو من خلال إرسال رسالة لهذا الكود.

كود إلغاء الكول تون لجميع الشبكات

يختلف الكود الذي يتم استخدامه من أجل القيام بإلغاء الكول تون، وذلك وفقًا لشبكة الجوال التابع لها صاحب الهاتف، ويتم إلغاء الكول تون من خلال هذا الكود عن طريق الاتصال السريع به أو إرسال رسالة عن طريقه، وأكواد الغاء الكول تون لمختلف الشبكات هي:

الغاء الكول تون شركة فودافون *550*0#.

الغاء كول تون شركة WE هو *777#.

إلغاء كول تون شركة أورانج 9999.

الغاء كول تون لشركة إتصالات *155#.

طريقة إلغاء كول تون فودافون من خلال الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات

وتوجد طريقة يمكن من خلالها إلغاء خدمة كول تون فودافون وذلك باتباع الخطوات التالية: