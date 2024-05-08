مزيل عرق طبيعي ١٠٠٪؜ بأقل من خمس مكونات و فعال جداً وبأقل التكاليف!

أغلب الفتيات والسيدات يهتمون بنظافتهم الشخصية، مما يضطرون إلى استخدام منتجات العناية بالبشرة، خاصة اسبريهات مزيل العرق، البعض منهما يبحثون عن أفضل الطرق الممكنة التي تساعد على التخلص من روائح العرق الكريهة بأقل التكلفة، خاصة بعد الغلاء المعيشي الذي نعيشة، لذلك تعتبر الوصفات الطبيعية هي الاختيار الأفضل لمن يرغب في التخلص من روائح العرق، إضافة إلى أن تكلفتها بسيطة للغاية وطريقة تحضيرها سهلة، لأننا نحرص على تقديم كل ماهو جديد لكم، وفرنا أسهل طريقة لعمل مزيل عرق طبيعي في المنزل وبأقل التكاليف وخطوات إعدادها بسيطة.

أسهل طريقة لعمل مزيل عرق طبيعي في المنزل وبأقل التكاليف

مع دخول فصل الصيف، تظهر روائح العرق بشكل ملحوظ، مما يضطر الكثير إلى استعمال اسبريهات وكريمات مزيلة العرق، تعتبر هذه الطرق من أكثر الطرق السيئة في استعمالها، أثبتت الوصفات الطبيعية مدى فعاليتها، لذلك وفرنا لكم أفضل الخلطات الطبيعية بمكونات بسيطة للغاية.

الوصفة الأولى

نأتي بولة عميقة، نضيف إليها ملعقة من النشا، ملعقة من حجر الشابة المطحون، ملعقتين من ماء الورد، خمس نقاط من المسك الأبيض، نقلب جميع المكونات جيدا، نضعهم على حرارة هادئة حتى يصبح مزيج متجانس.

نضعه في الثلاجة، نستعمله بعد الاستحمام.

الوصفة الثانية

نأتي بولة عميقة، نضيف إليه ملعقة كبيرة نشا ذرة، زيت لافندر، خمس نقاط من زيت النعناع، ملعقة من الخميرة، ملعقة من زيت خشب الصندل، ملعقة من زيت جوز الهند، كبسولة فيتامين E، نخلط جميع المكونات جيدا.

نضع المزيج في علبة نظيفة، يستخدم يوميا.

الوصفة الثالثة