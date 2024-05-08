طاجن البطاطس بالسجق من أسهل الوصفات اللي ممكن تعمليها!

البطاطس بالسجق من أكثر الوصفات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، نظرا لطعمها المميز وطريقة تحضيرها سهلة للغاية، لا أحد يستطيع مقاومة طعمها الرائع و مذاقها الطيب، لذلك يفضلها الكثير من الأشخاص، يمكنك تحضيرها بكل سهولة بمكونات تتوفر أغلبها لديكي في المنزل، لا تتطلب وقت كبيرة لاعدادها ففي غضون نصف ساعة يمكنك تحضيرها، يمكنك تقديمها إلى عائلتك كنوع من التجديد وكسر الروتين، بدلا من روتين الطعام التي تقومي بتحضيرة بشكل يومي، لأننا نحرص على تقديم كل ماهو مهم لكي عزيزتي، سنعرض لكي أسهل طريقة عمل البطاطس بالسجق و لا أروع بخطوات بسيطة للغاية.

طريقة عمل البطاطس بالسجق ولا أروع

البطاطس عندما تضاف لأي وصفة تعطي لها مذاق طيب وطعم ولا اروع، يمكنك تحضيرها بكل سهولة بمكونات تتوفر أغلبها لديكي، لا أحد يستطيع مقاومة طعمها الطيب، يمكنك إعدادها بكل سهولة، عندما يضاف إليها السجق، يجعل لها طعم فريد من نوعه، اليوم وفرنا لكي أسهل طريقة لتحضير صينية البطاطس بالسجق:

المكونات

½ كيلو سجق.

بصلة حجمها كبير، مفرومة.

ملعقتين من البقدونس.

كوب من جبن رومي مبشور.

فلفل.

ملح.

أربع بيضات.

ثلاث ثمرات من البطاطس.

ملعقة من الزبدة.

طريقة التحضير

نحضر مقلاة عميقة، نضيف إليها الزبدة، نضعها على النار، نضيف إليها البصل، السجق، نقلب جميع المكونات جيدا.

نحضر وعاء، نضيف إليه الجبن المبشور، البيض، الملح، الفلفل، البقدونس المفروم، ثم نضيف السجق، بمجرد أن ينضج، نبشر البطاطس،.

نضيف البطاطس إلى مزيج السجق والبيض والبقدونس، نقلب جميع المكونات.

نضع المزيج في صينية، ندخلها إلى الفرن لكي تنضج مثل العجة.

يمكنك تقديمها بجانبها طبق من المكرونة أو الأرز الأبيض، سلطة الخضراء.

قدمنا لكم اليوم طريقة عمل البطاطس بالسجق و لا أروع بخطوات تحضير سهلة للغاية، قومي بتجربتها وتقديمها إلى عائلتك.