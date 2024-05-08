“أقوى من البوتوكس” وصفة منزلية سحرية هتفتح بشرتك وتزيل التجاعيد وترجعك عشرين سنة ورا!

ترغب أي فتاة وسيدة أن تتمتع ببشرة ناعمة وناصعة البياض، لذلك يبحث البعض منهما عن أفضل الطرق الممكنة التي تساعدهم على تحقيق ذلك، البعض منهما يضطر العديد إلى استعمال كريمات العناية بالبشرة التي يكون أغلبها تتضمن على مكونات كيميائية التي تؤثر بالسلب على البشرة، تعتبر الوصفات الطبيعية هي الاختيار الأفضل لمن يرغب في الحصول على بشرة نضرة وناعمة، المميز بها سهولة تحضيرها، تكلفتها بسيطة للغاية، اليوم هقولك على وصفة منزلية مدهشة هتفتح بشرتك وتزيل التجاعيد وترجعك عشرين سنة بخطوات بسيطة.

وصفة منزلية سحرية هتفتح بشرتك وتزيل التجاعيد

تعتبر الوصفات الطبيعية هي الاختيار الأنسب لاستخدامها في البشرة والشعر، إضافة إلى أن تكلفتها بسيطة للغاية مقارنة بأسعار منتجات العناية بالبشرة، يمكنك إعدادها بكل سهولة، اليوم سنقدم لكم أفضل الخلطات الطبيعية.

وصفة قشور الموز

المكونات

ملعقة من قشور الموز المبشورة.

ملعقة صغيرة عسل النحل.

ملعقة من النشا.

كمية قليلة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نخلط قشور الموز مع النشا، عصير الليمون، العسل، نقلب جميع المكونات جيدا.

نغسل الوجه باستخدام الماء الفاتر، نوزع المزيج على البشرة لمدة ساعة حتى يجف.

نفرك الوجه باستخدام حركات دائرية، لكي نتخلص من اسمرار وخلايا الجلد الميتة.

نغسل وجهنا بماء فاتر.

استخدام الماسك ثلاث مرات من أجل أن تحصلين على نتائج أفضل.

فوائد قشور موز للبشرة