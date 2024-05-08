“خلي أولادك تطير من الفرحة!” نزل دلوقتي تردد قناة طيور الجنة 2024

قررت قناة طيور الجنة تحديث التردد الخاص بها لتحسين جودة العرض وتوسيع نطاق القناة وانتشارها في كل دول الشرق الأوسط، وتتميز قناة طيور الجنة بتقديم المحتوى الهادف للأطفال بطريقتها الخاصة حيث تعمل القناة على عرض الأناشيد والأغاني التوعوية للأطفال، في مقالنا اليوم سنتعرف على التردد الجديد لقناة طيور الجنة وكيفية ضبط القناة على الرسيفر.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

تتميز قناة طيور الجنة بتوافرها على أشهر الأقمار الصناعية مثل القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

ندخل إلى الإعدادات ونختار القمر الصناعي نايل سات

في خانة التردد نكتب تردد القناة الآتي: 11274.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 3/4.

استقطاب القناة: عمودي.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

قررت القناة تحديث التردد الخاص بها على القمر الصناعي عرب سات:

بعد الدخول إلى الإعدادات واختيار البحث اليدوي نقوم بكتابة تردد القناة: 11310.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وضبط إستقطاب القناة على عمودي.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة عن قنوات الأطفال الأخرى حيث تقدم قناة طيور الجنة محتوى خاص بها يميزها سنتعرف على كل مميزات القناة:

تقدم القناة المحتوى التعليمي والمفيد للطفل بطريقة سهلة ويمكن للطفل فهمها بسهولة، حيث تقدم القناة المعلومة للطفل عن طريق الأغاني والأناشيد.

توعي القناة الأطفال بالقيم الأخلاقية وتعليمهم الأخلاق الدينية عن طريق الأناشيد التي تقدمها عبر شاشتها.

قناة طيور الجنة لها مكانة كبيرة عند أولياء الأمور حيث إكتسبت القناة ثقة أولياء الأمور عن طريق المحتوى الهادف الذي تقدمه القناة.

تعرض القناة المحتوى الخاص بها بجودة عالية وتعمل القناة على تطوير محتواها وتحسين الجودة وزيادة نطاق عرضها.

تقدم القناة محتوى آمن تماما للأطفال ولا يحتوي محتواها على أي أفكار مخالفة للقيم الإسلامية و الأخلاقية.

طريقة ضبط القناة