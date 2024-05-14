حملها الآن.. كشوفات أسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري الأردني لشهر مايو 2024

اعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة الأردنية عن رابط الاستعلام عن قرض الإسكان العسكري الاردني، حيث يترقب الكثير من المواطنين بالأردن ظهور كشوفات اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري، والتي سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للقوات المسلحة بالأردن وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا كما سنذكر كذلك أهم الشروط وطريقة الاستعلام.

طريقة الاستعلام عن مستحقي قرض الاسكان

يمكن الاطلاع على أسماء المستحقين لآخر دفعة من قرض الاسكان العسكري الأردني خلال شهر مايو/آيار 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالقوات المسلحة الأدرنية.

من ثم يتم البحث أيقونة قرض الاسكان العسكري الأردني.

بعد ذلك يتم إدخال الرقم الوطني المخصص الخاص بالمستفيد، في المكان المخصص له.

من ثم يتم أدخال رقم الخدمة العسكرية الذي يخص المستخدم في الحقل المخصص له.

اضغط على زر “إرسال” لتسجيل الطلب.

ستظهر لكم النتائج المتعلقة بما إذا كان المستفيد مستحقًا للحصول على قرض الإسكان الخاص بالعسكريين.

شروط الحصول على قرض الاسكان العسكري الأردني

أعلنت القوات المسلحة بـ المملكة الأردنية الهاشمية عن اناحة التسجيل للحصول على قرض الاسكان العسكري الأردني، والذي يتم القبول به تبعًا لعدة شروط نتعرف عليها فيما يلي: