جدولك خلاص نزل .. ننشر جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي وابي وفقا لوزارة التربية والتعليم الازهرية

ننشر لكم جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2024، حيث تم الإعلان من قبل قطاع المعاهد الأزهرية عن الجدول الرسمي الخاص بامتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهر الشريف للشعبتين العلمية والأدبية؛ حتى يستعد الطلاب وأولياء الأمور للجد والاجتهاد في هذه المرحلة الفاصلة الهامة من حياتهم التعليمية، ومن خلال الأسطر التالية سنوضح تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

قام قطاع المعاهد الأزهرية بالإعلان عن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 للشعبتين العلمية والأدبية، إليكم جدول امتحانات الثانوية الأزهرية الشعبة العلمية:

السبت الموافق 1 يونيو 2024 اختبار مادتي الفقه والحديث الشريف. الإثنين الموافق 3 يونيو 2024 اختبار مادة القرآن الكريم. الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024 اختبار مادة الجبر والهندسة الفراغية. السبت الموافق 8 يونيو 2024 اختبار مادة اللغة الانجليزية. الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 اختبار مادة الاستاتيكا. الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 اختبار مادة الأدب والنصوص. السبت الموافق 22 يونيو 2024 اختبار مادة الفيزياء.



الإثنين الموافق 24 يونيو 2024 اختبار مادة التوحيد.

الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 اختبار مادة النحو.

السبت الموافق 29 يونيو 2024 اختبار مادة الأحياء.

الإثنين الموافق 1 يوليو 2024 اختبار مادة البلاغة.

الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 اختبار مادة التفاضل والتكامل.

السبت الموافق 6 يوليو 2024 مادة الديناميكا.

الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 مادة الكيمياء.

السبت الموافق 13 يوليو 2024 مادة الصرف.

الإثنين الموافق 15 يوليو 2023 مادة التفسير.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية

أما بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية الأزهرية للشعبة الأدبية فقد جاء على النحو التالي:

الأحد الموافق 2 يونيو 2024 مادة الفقة والإنشاء.

الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024 اختبار مادة القرآن الكريم.

الخميس الموافق 6 يونيو 2024 مادة البلاغة.

الأحد الموافق 9 يونيو 2024 مادة الجغرافيا.

الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024 مادة النحو.

الخميس الموافق 13 يونيو 2024 مادة الحديث.

الأحد الموافق 23 يونيو 2024 مادة التاريخ.

الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 مادة الفلسفة والمنطق.

الخميس الموافق 27 يونيو 2024 مادة الأدب والنصوص والمطالعة.

الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس الموافق 4 يوليو 2024 مادة التوحيد.

الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس الموافق 11 يوليو 2024 مادة الصرف.

الأحد الموافق 14 يوليو 2024 مادة التفسير.

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه يتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 للفصل الدراسي الثاني، للطلاب المبصرون شفهيًا في كلٍ من القرآن الكريم وتجويده، والمطالعة والنصوص، بينما يتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للطلاب المكفوفين شفهيًا في جميع المواد، ويتم عقد امتحاني الحاسب الآلي والمستوى الرفيع في المعاهد النموذجيو والخاصة.