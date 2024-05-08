فلكياً متى عيد الأضحى 2024 طبقا للحسابات الفلكية في مصر وفضل يوم عرفه وأبرز الداعية المستحبة في هذا اليوم

يحرص الكثير من المواطنين المسلمين حول أنحاء العالم العربي على معرفة موعد عيد الأضحى 2024، وذلك من أجل استعداد الجميع لصيام العشر من ذي الحجة، وشراء الأضحية، وقضاء العيد مع الأهل والأصدقاء خلال أيام إجازة العيد التي تم تحديدها من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ونظرا اقتراب موعد العيد نوضح خلال موقعنا الإخباري موعد إجازة عيد الأضحى

متى عيد الأضحى المبارك 2024

طبقا للأرصاد الفلكية من المقرر أن يكون موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 1445/2024 في مصر طبقا للآتي، أن أنه يستهل شهر ذي الحجة 1445 هجريا يوم الإثنين الموافق 7 من شهر يونيو 2024 ميلاديا، وبهذا يكون يوم وقفة عرفات “اليوم التاسع من ذي الحجة” يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، على أن يتوافق يوم عيد الأضحى المبارك صباح يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.

أدعية مستحبة في عيد الأضحى المبارك 2024

يوم عرفة من الأيام التي ينتظرها العديد من المسلمين، وذلك للأهمية الكبيرة في الدين الإسلامي في هذا اليوم، حيث أشار إليه النبي- صلى الله عليه وسلم- بقوله “أفضل الأيام يوم عرفة”، وفي هذا اليوم يسبح الله- عز وجل- ملائكته بأهل عرفة طبقا لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- في حديثه “أن الله يباهي بأهل عرفه ملائكته، فيقول” يا ملائكتي، انظروا إلى عبادي الذين جاءوا إلى شعثا غبرا ضاحين “، من الادعية المستحبة في هذا اليوم دعاء الاستغفار” اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليا، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

مفهوم الأضحية

وفي سياق متصل، حددت دار الإفتاء مفهوم الأضحية، موضحة أنها ما يذكى تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة، وسميت بذلك لأنها تفعل في الضحى، مؤكدة أن الأضحية المقصود بها شكر الله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذي الحجة.