تعرف على السر وراء تقديم موعد الاختبارات النهائية 1445- 2024 في مكة المكرمة

أعلنت وزارة التعليم السعودية مؤخرًا عن تعديل مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث لعام 1445 في مكة المكرمة بشكل استثنائي، فيما ستستمر المواعيد كما هي في المدارس التابعة للمناطق الأخرى في المملكة.

السبب الخاص بتقديم موعد الاختبارات النهائية 1445 في مكة

وأشارت الوزارة أنه تم تقديم موعد الاختبارات في مكة المكرمة قبل بداية موسم الحج، وذلك للانتهاء من الاختبارات قبل بدء الموسم الحجي.

وفيما يتعلق بمواعيد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في مكة المكرمة، فقد تم تحديد بداية الاختبارات العملية في الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر ذي القعدة، وتبدأ الاختبارات التحريرية في الأحد الموافق الثامن عشر من شهر ذي القعدة وتستمر حتى الخميس الموافق الثاني والعشرين من نفس الشهر.

أما الاختبارات الشفوية للفصل الدراسي الثالث، فستتم في الفترة من الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة حتى الرابع من شهر ذي الحجة، وستتم عبر منصة مدرستي.

بعد ذلك، سيستمر العاملون في المدارس في العمل حتى الرابع من شهر ذي الحجة.

موعد الاختبارات النهائية 1445 في السعودية

أما في باقي المناطق السعودية، فسيكون بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في العشرين من شهر ذي القعدة، حيث تبدأ الاختبارات الشفهية والعملية، وتبدأ الاختبارات التحريرية في السابع والعشرين من شهر ذي القعدة وتستمر حتى الرابع من شهر ذي الحجة.

بعد انتهاء الاختبارات، يحصل الطلاب على إجازة نهاية الفصل الدراسي الثالث لعام 1445.

مزيد من التفاصيل حول نظام التعليم والامتحانات في المملكة

وفيما يلي بعض التفاصيل حول نظام التعليم والامتحانات في المملكة العربية السعودية:

نظام التعليم:

– نظام التعليم في المملكة العربية السعودية يضم ثلاثة مستويات: الابتدائي، والمتوسط، والثانوي.

– التعليم الابتدائي إلزامي ويستمر عادة لمدة ست سنوات.

– التعليم المتوسط ​​يتبع التعليم الابتدائي ويستمر لمدة ثلاث سنوات.

– ينقسم التعليم الثانوي إلى حلقتين: الدورة الأولى (الصفين 10 و 11) والدورة الثانية (الصفين 12 و 13).

– تعتبر السنة الأخيرة من الدورة الثانية حاسمة لأنها تعد الطلاب لامتحانات القبول بالجامعة.

الاختبارات النهائية (اختبارات نهاية العام):

– تجرى الاختبارات النهائية في نهاية كل عام دراسي.

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– تعمل هذه الاختبارات على تقييم مدى معرفة الطلاب وفهمهم للمواد التي درسوها على مدار العام.

– تشمل الاختبارات النهائية مواد مختلفة منها اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والدراسات الإسلامية.

– قد يختلف شكل الامتحانات حسب مستوى الصف والمادة، وهي تتضمن عادةً مجموعة من أسئلة الاختيار من متعدد، وأسئلة ذات إجابات قصيرة، وأسئلة مقالية.

الامتحانات الوطنية السعودية (اختبارات القياس)

– اختبارات القياس، والمعروفة أيضًا باسم المركز الوطني لتقييم امتحانات التعليم العالي، هي اختبارات موحدة يتم إجراؤها للطلاب في السنة الأخيرة من التعليم الثانوي.

– تعتبر هذه الاختبارات من متطلبات القبول في جامعات المملكة العربية السعودية.

– تغطي اختبارات القياس مواضيع مثل اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، وعلوم الكمبيوتر.

– يختلف شكل اختبارات القياس حسب الموضوع وقد يشمل أسئلة متعددة الاختيارات، وأسئلة ذات إجابات قصيرة، ومهام حل المشكلات.