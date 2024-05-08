LINK مَوقع ملازمنا رابط نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 استخراج نتائج 3 متوسط عبر results.mlazemna.com

رابط نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 من أهم الأشياء التي تشغل بال الطلبة وأولياء الأمور في الوقت الحالي، حيث يرغبون في التعرف على النتيجة والدرجات، وتعمل وزارة التربية والتعليم على تسهيل عملية الوصول إلى النتيجة من خلال توفير موقعها الرسمي لهذه الخدمة، كما يمكن الوصول إلى نتيجة عبر منصة نتائجنا، ونوضح المزيد من التفاصيل في السطور التالية.

رابط نتائج الثالث متوسط دور اول 2024

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن رابط نتائج الثالث متوسط دور اول 2024، حتى يتمكن الطلاب من التعرف على نتيجتهم بعد الإعلان عن ظهورها بشكل رسمي، من خلال المواقع الرسمية التي تحرص على تقديم هذه الخدمة بالإضافة إلى العديد من الخدمات التربوية بشكل مجاني للطلاب، ويمكن الاستعلام عن النتيجة عبر اتباع هذه الخطوات:

قم بالولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية .

أو اللجوء إلى موقع نتائجنا.

ثم اضغط على أيقونة نتائج الثالث متوسط.

قم بتحديد العام الدراسي الذي تريد الاستعلام عنه.

بعدها حدد المحافظة التابع لها الطالب.

وسجل رقمه الامتحاني.

قم بتسجيل جميع البيانات اللازمة في الأماكن الخاصة بها.

تأكد من صحة كافة البيانات.

وبعدها اضغط على زر عرض النتيجة وسوف تظهر على الفور.

نتيجة الثالث متوسط الدور الاول 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه بمجرد الإعلان الرسمي عن ظهور النتيجة يستطيع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائجهم من خلال رابط نتائج الثالث متوسط دور اول 2024، وذلك من خلال المنصات الرسمية التابعة لها، وسيتم الإعلان بعد أن تنتهي لجان التصحيح من أعمالها في تصحيح الإجابات وتجميع الدرجات وتدقيقها واعتماد النتائج، ومن ثم سيتم رفعها على المواقع حتى يتمكن الطلاب من الوصول إليها بسهولة في أي وقت وفي أي مكان دون الحاجة إلى الازدحام وزيارة المدارس والإدارات التعليمية.

قامت الوزارة بالاعلان عن الرابط الرسمي الذي يمكن عن طريقه الحصول على النتائج بشكل الكتروني وذلك من اجل التسهيل على الطالب حيث أن النتائج يتم الحصول عليها بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب وذلك بعد أن يقوم بتحميل ملف pdf يحتوي على نتائج جميع طلاب المحافظة التابع لها الطالب، وكل ذلك بعدها إتمام الخطوات الموجوده في الفقره السابقه بشكل صحيح.

تم توفير ذلك الرابط لكي يقوم الطلاب باستخراج النتيجه سواء للمرحله المتوسطه او الابتدائيه وكذلك المرحله الاعداديه، حيث يتم استخراج النتيجه بكل سهوله عن طريق اتباع نفس الخطوات وهي اختيار المرحله الدراسيه التي يرغب الطالب في الاستعلام عنها، ثم كتابه جميع البيانات المطلوبه أو اختيار المحافظه التابعه لها الطالب.