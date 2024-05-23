“كلمة سر الركض بسرعة“ كلمات سر جراند أوتو ثفت GTA اللعبة هتتغير 180 درجة 

أتاحت الشركة المطورة للعبة جاتا في التحديث الأخير لها ميزة كلمات السر وهي تحرص دوماً على تطوير اللعبة، والتي تعطي للاعب الفرصة في استخدام أسلحة أكثر تطوراً، وكذلك المزيد من الملابس والسيارات ومميزات إضافية تتيح للاعب التمكن الأكثر أثناء اللعب والفوز بكل سهولة، ولكن للاستمتاع بتلك الميزة الجديدة لا بد من تحديث اللعبة إلى أحدث إصدار حتى يتمكن اللاعب من استخدامها.

كلمات سر جراند أوتو ثفت GTA

أما عن كلمات سر الأسلحة والأكواد التي تتيح للاعب استخدام أسلحة مختلفة يعد من أبرزها ما يلي:

كلمة سر القوة التي لا تقهر هي →، X، →، ←، →، R1، →، ←، X، Δ.

كود الرصاص المتفجر →، □، X، ←، R1، R2، ←، →، →، L1، L1، L1.

كلمة السر الخاصة بالقوة والحماية إلى أقصى حد هي O، L1، Δ، R2، X،.

كود أسلحة المشاجرة المتفجرة هو HOTHANDS.

للتمكن من استخدام جميع الأسلحة يتم استخدام الكود R1، R2، L1، L2، Left، Down، Right، Up، Left، Down، Right، Up.

كلمة سر الركض بسرعة CATCHME.

كود للسباحة بسرعة GOTGILLS.

كلمة سر انزلاق السيارات لزيادة سرعتها SNOWDAY.

كود إعادة شحن القوة POWERUP.

شفرة الطيران البطيء SKYFALL.

كلمة سر القدرة على القفز عاليا HOPEFULLY.

كود يتيح القدرة على الطيران GIVEMETHEJETPACK.

كلمة سر عدم الموت PAINKILLER.

كود جعل الوقت يمر ببطء SLOWITDOWN.

كلمات سر الملابس

كذلك هناك كلمات سر خاصة بالملابس، ويمكن أن نوضحها في الآتي: