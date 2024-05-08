عاجل!! تعرف الآن على موعد الامتحان الوطني بالمغرب لجميع طلاب البكالوريا لعام 2024

أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب، عن موعد امتحان البكالوريا والجهوي لعام 2024، وذلك وفقا للمرسوم الوزاري الخاص بتنظيم العام الدراسي 2023-2024، حيث ستجرى اختبارات الدورة العادية لامتحان البكالوريا في الفترة من 10 إلى 13 يونيو القادم 2024، بينما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية في الفترة من 8 إلى 11 يوليو 2024، ونوهت الوزارة أنه تم تعديل جدول الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية ليتناسب مع هذا التوقيت الجديد في المملكة.

تفاصيل موعد الامتحان الوطني بالمغرب

أما بالنسبة لموعد اجتياز الامتحان الجهوي للصف الأول من البكالوريا لعام 2024 في المغرب، فسيكون في أيام 31 مايو و1 و2 و3 يونيو 2024 للدورة العادية، وفي أيام الثالث والرابع من يوليو 2024 للدورة الاستدراكية.

موعد إعلان نتائج الامتحان الوطني والجهوي بالمغرب

بخصوص إعلان نتائج الامتحان الجهوي الموحد لعام 2024، من المتوقع أن يتم الإعلان عنها بعد أسبوع من إعلان نتائج الامتحان الوطني، والذي سيتم الإعلان عنه في الخامس عشر من يونيو، كما سيتم إعلان النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية في المغرب.

تعرف على مزيد من التفاصيل بشأن موعد الامتحان الوطني والجهوي بالمغرب

وفيما يلي بعض المعلومات الإضافية حول الامتحانات الوطنية بالمغرب لسنة 2024:

1. امتحانات البكالوريا (الامتحان الوطني للبكالوريا):

– ستجرى الدورة العادية لامتحانات البكالوريا في الفترة من 10 إلى 13 يونيو 2024.

– ستجرى الدورة الاستدراكية (session derattrapage) لامتحانات البكالوريا في الفترة من 8 إلى 11 يوليو 2024.

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– تجرى هذه الاختبارات للطلاب في السنة الأخيرة من التعليم الثانوي (تيرمينال).

– تغطي امتحانات البكالوريا مواضيع مختلفة حسب المسار الدراسي المختار (العلوم، الأدب، الاقتصاد، إلخ).

2. الامتحانات الجهوية (Examens Régionaux):

– تجرى الامتحانات الجهوية لتلاميذ السنة الأولى من برنامج البكالوريا (Première).

– ستعقد الدورة العادية للامتحانات الجهوية أيام 31 ماي و1 و2 و3 يونيو 2024.

– ستجرى الدورة الاستدراكية للامتحانات الجهوية يومي 3 و 4 يوليو 2024.

3. إعلان النتائج:

– عادة ما يتم الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا الوطنية بعد أسبوع من انتهاء الامتحانات.

– عادة ما تعلن نتائج الامتحانات الجهوية بعد إعلان نتائج امتحان البكالوريا.

– الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية بالمغرب ينشر نتائج الامتحانات.