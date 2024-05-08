نزلت هسة .. جميع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة استعلم الان عبر منصة مظلتي

نقدم لكم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، حيث تقدم الحكومة العراقية لمواطنيها الأشد فقرًا دعم الرعاية الاجتماعية بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية، وتوفير حياة أفضل لهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويتم صرف هذا الدعم بعد التأكد من توافر الشروط والمعايير المطلوبة للحصول عليه.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

يتطلع الكثيرون من مواطني العراق لمعرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، ويمكنك الاستعلام عن أسماء المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني من خلال منصة مظلتي بالخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى موقع منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من هنا.

اضغط بعد ذلك على أيقونة تسجيل الدخول.

انتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

حدد أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

حدد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

أدخل المحافظة التابع لها.

أدخل رقم بطاقة الهوية الوطنية بشكل صحيح، ثم اضغط بعد ذلك على استعلام.

سوف تظهر أمامك كافة كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، يمكنك تنزيل الأسماء بصيغة pdf.

الفئات المستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق الفئات المستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية وهي على النحو التالي:

الأرامل والمطلقات اللواتي ليس لديهن أي عائل أو دخل شهري ثابت، ولابد من توضيح مستند رسمي يوضح حالتهم الاجتماعية.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

زوجات المسجونين.

ما هي شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

هناك العديد من الشروط الواجب معرفتها والالتزام بها عند الرغبة في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وتتلخص فيما يلي:

لابد أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية، ومقيما بصورة دائمة داخل العراق.

يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقدمة عن أربعة أفراد.

يشترط عدم امتلاك المتقدم لأي أملاك أو أصول عقارية بقيمة عالية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يتجاوز 60 سنة.

كما يجب ألا يقل عمر المتقدمة عن 15 سنة ولا يتجاوز 55 سنة.

لابد ألا يكون المتقدم مسجونًا، أو من مقيمي دور الإيواء والرعاية العراقية.

المستمسكات المطلوبة للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية