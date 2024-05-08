“شو مهضوم” طريقة عمل الكشري الأصفر المصري اللذيذ بطريقة جميلة سريعة وبسيطة

يعد الكشري هو وجبة تقليدية مصرية تتكون من الأرز والعدس والبصل المقلي، كما يُعتبر الكشري وجبة مغذية ومشبعة تحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات النباتية.

طريقة تحضير الكشري الأصفر المصري

إليكم طريقة تحضير الكشري المصري، أخد أهم الوجبات المصرية الشهيرة:

أولا المكونات اللازمة لعمل الكشري المصري

– 1 كوب من الأرز البسمتي.

– 1 كوب من العدس الأحمر.

– 1 بصلة كبيرة، مقطعة إلى شرائح رقيقة.

– 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

– 2 ملعقة صغيرة من بهارات الكشري (مزيج من البهارات المصرية المتاحة في الأسواق).

– ملح حسب الذوق.

– ماء ساخن.

مكونات تقديم الكشري المصري

– بصل مقلي مقطع إلى شرائح رقيقة.

– صلصة الطماطم.

– ملح وفلفل أسود.

– خل التفاح.

طريقة عمل الكشري المصري

قم بغسل الأرز والعدس جيدًا تحت الماء البارد، ثم قم بتصفيتهما وتركهما جانبًا. في قدر كبير، سخن الزيت على نار متوسطة، أضف شرائح البصل وقلبها حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة. أضف الأرز والعدس إلى البصل المقلي، وقلبهما معًا لبضع دقائق حتى يتشربوا النكهة. أضف بهارات الكشري والملح إلى الخليط وقلبها جيدًا. سخن الماء الساخن في وعاء منفصل، ثم أضف الماء الساخن تدريجياً إلى الخليط، مع التحريك المستمر، حتى يغطي الأرز والعدس بالكامل، قد تحتاج إلى حوالي 3 أكواب من الماء الساخن. اغلق القدر واتركه يغلي على نار متوسطة ومنخفضة لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة، أو حتى ينضج الأرز والعدس ويصبحان طريين ومطهوين تمامًا. بعد انتهاء النضج، قم بإزالة القدر عن النار واترك الكشري يرتاح لبضع دقائق. قبل التقديم، يمكنك تزيين الكشري بالبصل المقلي المقطع إلى شرائح رقيقة وصلصة الطماطم، يمكنك أيضًا إضافة الملح والفلفل الأسود حسب الذوق، يُفضل أيضًا تقديم الكشري مع خل التفاح على جانب.

وهكذا، يكون الكشري المصري جاهزًا للتقديم. يُفضل تناوله ساخنًا كطبق رئيسي أو يمكن تقديمه إلى جانب السلطات والشوربات، ممكن أيضا تقديمه كوجبة إفطار، يمكنك تعديل المكونات والتوابل حسب ذوقك الشخصي، بالهنا والشفا!

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بعض المعلومات الإضافية عن الكشري المصري

– العدس المستخدم في الكشري عادةً هو العدس الأحمر، والذي يعطي الوجبة لونًا مميزًا ونكهة طيبة، يمكنك أيضًا استخدام العدس الأخضر إذا كنت تفضله.

– البصل المقلي هو جزء مهم من تحضير الكشري، حيث يعطي نكهة غنية وقرمشة للوجبة. يمكنك تحمير شرائح البصل حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة، ثم تستخدمها لتزيين الكشري قبل التقديم.

– يمكن إضافة توابل إضافية إلى الكشري حسب الذوق الشخصي، على سبيل المثال، يُضاف مزيج بهارات الكشري التجاري المتاح في الأسواق المصرية، والذي يحتوي على توابل مثل الكمون والقرفة والكزبرة والفلفل الأسود.

– يمكن تقديم الكشري بطرق مختلفة، بعض الأشخاص يفضلون تقديمه كوجبة رئيسية مستقلة، في حين يمكن أن يكون طبقًا جانبيًا يرافق اللحوم المشوية أو الدجاج المحمر، كما يمكن تقديمه مع السلطات والشوربات كوجبة متكاملة.