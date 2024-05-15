“الحرامي سرق جزمة لولو يا حرااام“ نزلي تردد قناة وناسة بيبي على نايل وعربسات لمشاهدة أحلى أغاني الأطفال
تردد قناة وناسة
يعتبر تردد قناة وناسة واحد من أكثر الترددات التي يتساءل عنها عدد كبير من الأمهات والآباء وذلك لأنها من قنوات الأطفال التي تقوم ببث أغاني وأناشيد الأطفال على مدار اليوم بدون فاصل إعلاني وذلك يساعد في جذب انتباه الطفل وانشغاله، كما أنه يمكن للطفل من خلالها تعلم الكثير من العادات الإيجابية، وهذا ما سنوضحه في السطور القادمة.
تردد قناة وناسة
قم باستقبال قناة وناسة واستمتع بالاستماع إلى باقة كبيرة ومميزة من أغاني الأطفال وبشكل مجاني وذلك بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الجديد الآتي:
- التردد: 11470.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الترميز: 27500.
- الجودة: SD.
تردد قناة وناسة على القمر عرب سات
يجب العلم أن قناة وناسة تحرص دوما على تحديث المحتوى الخاص بها وإضافة كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال لذلك ننصح كل أم بتنزيلها وذلك من خلال استخدام التردد التالي:
- التردد: 11270.
- الجودة: HD.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
اضبط قناة وناسة على التلفاز الخاص بك
إذا كنت لا تعرف كيف تقوم باستقبال القنوات قم باتباع الخطوات الآتية من أجل تنزيل قناة وناسة بكل سهولة من المنزل:
- في بداية الأمر يجب عليك الدخول على اعدادات الرسيفر من خلال ريموت التحكم.
- بعد ذلك قم بالضغط على خانة التركيب اليدوي ومنها انقر على خيار إضافة قناة جديدة.
- ثم بعد ذلك يتطلب منك تحديد القمر الصناعي الذي تريد من خلاله استقبال القناة.
- في تلك الخطوة يجب عليك إدخال تردد القناة الجديد بالإضافة إلى كل من معدل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز.
- أخيرا انقر على زر save حتى يتم حفظ بيانات القناة.