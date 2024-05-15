“الحرامي سرق جزمة لولو يا حرااام“ نزلي تردد قناة وناسة بيبي على نايل وعربسات لمشاهدة أحلى أغاني الأطفال

يعتبر تردد قناة وناسة واحد من أكثر الترددات التي يتساءل عنها عدد كبير من الأمهات والآباء وذلك لأنها من قنوات الأطفال التي تقوم ببث أغاني وأناشيد الأطفال على مدار اليوم بدون فاصل إعلاني وذلك يساعد في جذب انتباه الطفل وانشغاله، كما أنه يمكن للطفل من خلالها تعلم الكثير من العادات الإيجابية، وهذا ما سنوضحه في السطور القادمة.

تردد قناة وناسة

قم باستقبال قناة وناسة واستمتع بالاستماع إلى باقة كبيرة ومميزة من أغاني الأطفال وبشكل مجاني وذلك بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الجديد الآتي:

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على القمر عرب سات

يجب العلم أن قناة وناسة تحرص دوما على تحديث المحتوى الخاص بها وإضافة كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال لذلك ننصح كل أم بتنزيلها وذلك من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11270.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

اضبط قناة وناسة على التلفاز الخاص بك

إذا كنت لا تعرف كيف تقوم باستقبال القنوات قم باتباع الخطوات الآتية من أجل تنزيل قناة وناسة بكل سهولة من المنزل: