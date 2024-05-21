“وزارة العمل والشؤون الإجتماعية molsa.gov.iq“ كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عموم العراق PDF

سوف نوضح لكم اليوم من خلال مقالنا خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وهو من برامج الدعم الشهرية التي تقدمها الحكومة العراقية للأسر الفقيرة والمحتاجه وذلك من أجل تسهيل المعيشة عليهم، ويجب العلم أنه يوجد عدد كبير من الأسر يستفيد من هذا الدعم وذلك لأنه يساعدهم في الحصول على الاحتياجات الأساسية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يجب العلم أنه لم يتم الإعلان عن أسماء المستحقين لتلك الوجبة حتى الوقت الحالي، ولكن وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم الإعلان عنها في خلال الساعات القليلة القادمة، كما أوضحت أن ظهور نتيجة الوجبة السابعة تأخرت عن غيرها وذلك لأنه من المقرر اختيار عدد أكبر من الأسر المستفادة.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين للوجبة السابعة

بمجرد أن تظهر النتيجة يجب عليك اتباع الخطوات الآتية من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين للوجبة السابعة: