بعد الزيادة الجديدة 5% سلم راتب التقاعد في الجزائر 2024 وموعد صرف الزيادة
موعد زيادة رواتب المتقاعدين 2024 في الجزائر
يبحث الكثير من المواطنين الجزائريين عبر مواقع التواصل المختلفة ومحرك البحث جوجل عن زيادة رواتب المتقاعدين، وذلك بعد إعلان الحكومة الجزائرية في الآونة الأخيرة عن زيادة رواتب المتقاعدين، وذلك حتى يتمكن المواطنون المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة، وتأتي تلك الزيادة تقديرا من الحكومة الجزائرية للمتقاعدين لما قدموه من خدمات طوال فترة عملهم في المؤسسات داخل البلاد، ونوضح فيما يلي جميع التفاصيل الخاصة بتلك الزيادة.
موعد زيادة رواتب المتقاعدين 2024 في الجزائر
لم تقوم الحكومة الجزائرية بالإعلان رسميا عن الميعاد الخاص بزيادة رواتب المتقاعدين، ولكن قامت الجهات المختصة في الحكومة الجزائرية بالإعلان عن أنه يوجد زيادة على رواتب المتقاعدين، وستتم عملية صرفها في الايام القادمة لكن دون تحديد ميعاد محدد لصرف تلك الزيادة، كما أكدت الجهات المختصة على المتقاعدين عدم الانسياق وراء الشائعات وأن في حالة إعلان الميعاد الرسمي للزيادة سوف تكون من خلال الجهات الرسمية فقط.
سلم رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 بعد الزيادة الجديدة
قامت الجهات المختصة بتحديد نسبة الزيادة المقررة على رواتب المتقاعدين وذلك على حسب قيمة الراتب الذي يتقاضاه المتقاعد ونبين فيما يلي سلم رواتب الموظفين المتقاعدين:
- اولا: تكون نسبة الزيادة المقررة 3% وذلك للمتقاعدين الذين يتقاضون راتبا أكثر من 50 الف دينار جزائري.
- ثانيا: تكون نسبة الزيادة 4% وذلك للمتقاعدين الذين يتقاضون راتبا يصل الى 50 الف دينار جزائري.
- ثالثا: تكون نسبة الزيادة المقررة 4% للمتقاعدين الذين يتقاضون راتبا يتراوح ما بين 20,000 دينار جزائري وحتى 50,000 دينار جزائري.
- رابعا: تكون نسبة الزيادة المقررة 5% وذلك بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون راتبا قيمته 20000 دينار جزائري.