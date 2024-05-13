“هُنـــا bem.onec.dz”.. رابط سحب استدعاء البيام والبكالوريا في الجزائر دورة 2024 وموعد السحب

قام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر بالإعلان عبر الموقع الرسمي الخاص به أنه تم فتح باب سحب استدعاء شهادات التعليم المتوسط البيام في الوقت الحالي، وذلك عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة بالديوان، ويمكن لجميع الطلبة وأولياء الأمور الدخول إلى الصفحة الرسمية للموقع من أجل التسجيل، وحتى يتمكن الطلبة من التسجيل يوجد بعض الخطوات التي لابد من إتباعها، ونوضح كافة التفاصيل في البيان التالي.

رابط سحب استدعاء البيام و البكالوريا في الجزائر دورة 2024

قامت وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن أن الميعاد الرسمي الخاص والذي يتم فيه سحب شهادة التعليم المتوسط لطلاب النظاميين والاحرار لاختبار الكتابي مستمر من الان وحتى يوم الخامس من الشهر القادم للعام الحالي 2024 واكدت الوزارة عن أن ذلك التسجيل لا يتضمن استدعاء التربية البدنية الخاصة بالأحرار، وبينت الوزارة على أن سحب استدعاء التربية البدنية تم تخصيصه للمترشحين الأحرار فقط، وذلك عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة بالديوان الوطني، ويمكن للطلاب الدخول على المنصة الإلكترونية ومعرفة الميعاد الخاص للامتحان وذلك بعد أن يقوم الطلبة بتسجيل الدخول.

رابط سحب استدعاء شهاده التعليم المتوسط دورة 2024

لكي يتمكن الطلبة من سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط بطريقة إلكترونية يوجد بعض الخطوات لابد من إتباعها وهي كالآتي: