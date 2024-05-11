“25 مليون دينار مصرف الرافدين” .. قرض شخصي من مصرف الرافدين لتلك الفئات من المواطنين في العراق 2024

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن التفاصيل الخاصة بقرض مصرف الرافدين 25 مليون دينار والتي تقوم الحكومة العراقية بمنحها للراغبين في صرف ذلك القرض من أجل الوقوف بجانب المواطنين العراقيين لبداية حياتهم العملية والبدء في المشاريع الخاصة بهم، مما يساعد الدولة في الحد من نسبة البطالة وارتفاع المستوى المعيشي للمواطنين، لذلك قامت الدولة بالإعلان عن قروض مصرف الرافدين 25 مليون دينار عراقي، وحتى يتمكن المواطنون من التقديم للحصول على ذلك القرض يوجد عدة شروط لابد من توافرها في من يحق لهم الحصول على القرض، ونوضح كافة التفاصيل في المقال التالي.

قروض مصرف الرافدين 25 مليون دينار

أعلن مصرف الرافدين عن إمكانية تقديم المواطنين من من هم يمتلكون مشاريع صغيرة و العاطلون عن العمل والمتقاعدين عن إمكانية التقديم على قرض مصرف الرافدين والتي تبلغ قيمته 25 مليون دينار، كما قام المصرف بالإعلان عن أن قيمة فائدة ذلك القرض لا تتخطى نسبه 6% ويتم تسديد قيمة ذلك القرض عن طريق أقساط شهرية.

الفئه التي يحق لها الحصول على قرض مصرف الرافدين

قام مصرف الرافدين بالإعلان عن الفئات التي يحق لها التقديم في قرض 25 مليون وتلك الفئات هي:

اولا: الافراد الذين يتم صرف الرواتب الخاصة بهم عن طريق مصرف الرافدين و يمتلكون البطاقة الإلكترونية ماستر كارد.

ثانيا: الافراد الذين يتم تحصيل الراتب الخاص بهم من خلال مصرف الرافدين ويوجد لديهم كفيل.

شروط التقديم على قروض مصرف الرافدين

حتى يتمكن المواطن من التقديم على قروض مصرف الرافدين يوجد بعض الشروط التي حددتها الجهات المختصة وهي كالآتي: