أعلنت الحكومة الجزائرية يوم الأربعاء الماضي الموافق 1 مايو 2024 عن زيادات في معاشات المتقاعدين 2024 بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، والتي من المقرر اعتمادها قريبا ، وصرفها للمواطنين، حيث تعتبر هذه الزيادة نوع من أنواع الدعم المادي المقدم من الحكومة للمتقاعدين ليكونوا أكثر قدرة على مواجهة غلاء الأسعار الحالي، وصرحت الحكومة أن هذه الزيادة ستتراوح ما بين 10% إلى 15%، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل في هذا المقال.

زيادات في معاشات المتقاعدين 2024

صرحت رئاسة جمهورية الجزائر يوم الأربعاء الماضي 1 مايو 2024 عن زيادات في معاشات المتقاعدين 2024 بمناسبة عيد العمال، والتي ستكون ما بين 10% إلى 15% من قيمة المعاش، وأنه هذه الزيادة اعتمادها وصرفها من قبل الحكومة عما قريب.

شروط الحصول على معاشات التقاعد الجزائر 2024

أوضحت الحكومة الجزائرية الشروط الخاصة بالحصول على زيادات في معاشات المتقاعدين 2024، والتي تتضمن ما يلي:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقاعد عن 60 عاما إذا كان يتقاضى معاش تكميلي.

أن لا يقل عمر المشترك عن 65 عاما إذا كان يتقاضى معاشا من منحة الشيخوخة.

أن يكون الشخص واحدا من أعضاء الصندوق الاجتماعي لمدة لا تقل عن 15 عاما إذا كان يتقاضى معاش تكميلي.

أن يصل الدخل الشهري لمستحق المعاش إلى 80% أو أكثر من الحد الأدنى لمبلغ التقاعد الشهري لمنحة الشيخوخة.

أن يقيم المتقاعد دائما في الجزائر.

أن لا يقل عمر المتقاعد عن 55 عاما إذا كانت واحدا من عمال المناجم أو العمال العاملين تحت الأرض بشرط أن لا تقل المدة التي عمل بها هذا المتقاعد تحت الأرض عن 5 سنوات.

أن لا يمتلك المتقاعد نشاط تجاري أو استثماري.

جدول زيادات في معاشات المتقاعدين 2024 في الجزائر

تصل الزيادات في معاشات المتقاعدين 2024 في الجزائر إلى: