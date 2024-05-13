أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن خدمة الاستعلام عن حساب المواطن 1445، والتي من خلالها يتم الاستعلام عن أهلية مبلغ البرنامج أم لا لشهر كل شهر قبل التوجه إلى البنك لصرفه، ويكون هذا البرنامج للعائلات السعودية ذات الدخل المحدود والمتوسط، والتي وقع عليها ضرر كبير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي عند قيام الحكومة بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بالمملكة، وللتعرف أكثر كيفية الاستعلام عن هذا الحساب يتبع ما يلي.

الاستعلام عن حساب المواطن 1445

أوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية أنه يمكن الاستعلام عن حساب المواطن 1445 إلكترونيا عبر موقع حساب المواطن، وذلك يوم 10 من كل شهر ميلادي حيث يكون هذا اليوم هو اليوم المخصص لنزول الراتب الشهري للحساب، ويمكن تغييره بيوم يسبقه أو يليه في حال كان موافقا ليوم عطلة رسمية بالسعودية، وسيتم الإعلان عن تاريخ هذا اليوم في وسائل الإعلام الرسمية بالمملكة.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1445

نشرت وزارة الموارد البشرية السعودية طريقة الاستعلام عن حساب المواطن 1445 لشهر مايو 2024، والتي تتمثل في الخطوات التالية:

زيارة منصة حساب المواطن.

تسجيل الدخول إلى المنصة.

الدخول إلى قائمة الحساب الشخصي للمستخدم.

النقر على قائمة دراسة الأهلية.

كتابة بيانات الاستعلام.

النقر على استعلام لظهور هل يستحق الشخص مبلغ المنحة أم لا.

استلام حساب المواطن مايو 2024

قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان رسميا عن موعد استلام مبلغ حساب المواطن 1445 لشهر مايو الحالي، والذي من المقرر أن يكون يوم الخميس القادم الموافق 9 مايو 2024 بدلا من يوم الجمعة 10 مايو 2024 حيث يعتبر يوم عطلة رسمية بالدولة.

استعلام عن حساب المواطن نفاذ 2024

يمكن الاستعلام عن حساب المواطن 1445 نفاذ لشهر مايو الحالي من خلال: