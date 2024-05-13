أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 منذ مدة قصيرة على منصة مظلتي الإلكترونية، وذلك من أجل استعلام المتقدمين لهذه المنحة عن أسمائهم، وقبولهم بالمنحة من قبل الوزارة لحصولهم على ما يلزمهم من أساسيات الحياة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وفي هذا المقال سنوضح بالتفصيل خطوات الاستعلام عن الأسماء المقبولة بهذه المنحة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الخطوات اللازمة للاستعلام إلكترونيا عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، وذلك من أجل حصولهم على مبلغ المنحة في حال كانت أسمائهم من ضمن قائمة الأسماء الفائزة بها، وتتضمن خطوات الاستعلام الآتي:

زيارة موقع منصة مظلتي.

النقر على البحث في نظام هيئة الحماية الاجتماعية.

كتابة بيانات الاستعلام.

النقر على زر بحث.

شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عددا من الشروط الواجب استيفاؤها من قبل الراغبين في التقديم على منحة الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، لكي تتم الموافقة على طلبات التقديم، ومن ثم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، حيث تتمثل تلك الشروط في الآتي:

أن لا يمتلك المتقدم دخل شهري يزيد عن الحد المانع لمبلغ المنحة.

أن لا يقل عمر المترشح عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما إذا كان المتقدم رجلا.

أن يتراوح سن المترشحة ما بين 15 إلى 55 عاما.

أن يصل عدد أفراد أسرة المتقدم إلى 4 أفراد أو أكثر.

أن يتم تقديم المستندات الرسمية اللازمة للتقديم على المنحة.

أن تكون بطاقة الهوية الوطنية للمشترك هو وأفراد أسرته أو جواز السفر الخاص بهم ساري المفعول لمدة 6 أشهر أو يزيد.

أن يتم تقديم إثبات رسمي لإثبات صحة أن المترشح من ذوي الدخل المحدود أو من الفئات المستحقة للمنحة.

الفئات المستحقة لبرنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تتمثل الفئات المستحقة لمبلغ الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق في الآتي: