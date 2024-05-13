موقع التسجيل في شهادة التعليم المتوسط 2024
موقع التسجيل في شهادة التعليم المتوسط 2024
أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن موقع التسجيل في شهادة التعليم المتوسط 2024، بالإضافة إلى إعلان الوزارة عن التعليمات والإجراءات الخاصة بذلك، لتمر مرحلة الاختبارات لهذه الشهادة على الطلاب والعاملين بقطاع التعليم بالجزائر بسهولة ويسر وتوفيق، وسنشرح بالتفصيل في هذا المقال الإجراءات الخاصة بالتسجيل الإلكتروني على موقع الوزارة.
موقع التسجيل في شهادة التعليم المتوسط 2024
نشرت وزارة التربية الوطنية الجزائرية موقع التسجيل في شهادة التعليم المتوسط 2024 في وسائل الإعلام المختلفة لقيام الطلاب أو أولياء الأمور بالتسجيل بهذه الشهادة عبر رابط الديوان الوطني للامتحانات والشهادات التابع لموقع الوزارة، حيث ستعتمد الوزارة السحب الإلكتروني لهذه الشهادات، ولن تنظر إلى أي طلبات سحب استدعاء ورقية، لأن السحب الورقي قامت الوزارة بإلغائه هذا العام، وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بموعد سحب استدعاء هذه الشهادات، والتي من المفترض أن تكون ما بين 5 مايو إلى 5 يونيو 2024، ومن المفترض أن تكون فترة الاختبارات لهذه الشهادة ما بين 3 إلى 5 يونيو 2024، وأكدت الوزارة على ضرورة كتابة البيانات المطلوبة بالطلب بشكل صحيح حتى تتم الموافقة عليه.
خطوات التسجيل في شهادة التعليم المتوسط 2024
قامت وزارة التربية الوطنية بالجزائر بالإعلان عن خطوات التسجيل بموقع التسجيل في شهادة التعليم المتوسط 2024 للطلاب وأولياء الأمور، لكي يتسنى لهم التقديم إلكترونيا على سحب استدعاء لهذه الشهادة حيث تتمثل تلك الخطوات في الآتي:
- زيارة رابط الديوان الرسمي للشهادات والامتحانات بموقع وزارة التربية الوطنية.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- تحديد الولاية المقيم بها المتقدم.
- كتابة اسم المتقدم بالكامل.
- كتابة اسم المستخدم كما هو مكتوب في استمارة التسجيل.
- كتابة الرقم السري كما جاء في استمارة التسجيل.
- كتابة رقم المصادقة.
- الإجابة على السؤال المذكور بالصفحة.
- النقر على سحب الاستدعاء.
- طباعة الشهادة من الموقع.
- حفظ رقم الطلب أو التسجيل لاستعلام من خلاله إلكترونيا عن نتائج اختبارات شهادة المتوسط 2024 فيما بعد بموقع الوزارة.