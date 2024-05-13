أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن موقع التسجيل في شهادة التعليم المتوسط 2024، بالإضافة إلى إعلان الوزارة عن التعليمات والإجراءات الخاصة بذلك، لتمر مرحلة الاختبارات لهذه الشهادة على الطلاب والعاملين بقطاع التعليم بالجزائر بسهولة ويسر وتوفيق، وسنشرح بالتفصيل في هذا المقال الإجراءات الخاصة بالتسجيل الإلكتروني على موقع الوزارة.

موقع التسجيل في شهادة التعليم المتوسط 2024

نشرت وزارة التربية الوطنية الجزائرية موقع التسجيل في شهادة التعليم المتوسط 2024 في وسائل الإعلام المختلفة لقيام الطلاب أو أولياء الأمور بالتسجيل بهذه الشهادة عبر رابط الديوان الوطني للامتحانات والشهادات التابع لموقع الوزارة، حيث ستعتمد الوزارة السحب الإلكتروني لهذه الشهادات، ولن تنظر إلى أي طلبات سحب استدعاء ورقية، لأن السحب الورقي قامت الوزارة بإلغائه هذا العام، وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بموعد سحب استدعاء هذه الشهادات، والتي من المفترض أن تكون ما بين 5 مايو إلى 5 يونيو 2024، ومن المفترض أن تكون فترة الاختبارات لهذه الشهادة ما بين 3 إلى 5 يونيو 2024، وأكدت الوزارة على ضرورة كتابة البيانات المطلوبة بالطلب بشكل صحيح حتى تتم الموافقة عليه.

خطوات التسجيل في شهادة التعليم المتوسط 2024

قامت وزارة التربية الوطنية بالجزائر بالإعلان عن خطوات التسجيل بموقع التسجيل في شهادة التعليم المتوسط 2024 للطلاب وأولياء الأمور، لكي يتسنى لهم التقديم إلكترونيا على سحب استدعاء لهذه الشهادة حيث تتمثل تلك الخطوات في الآتي: