أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن مسابقة التوظيف في قطاع التربية 2024 من أجل توفير عددا من المشرفين والمشرفات في مراحل التعليم المختلفة، لسد العجز في هؤلاء الموظفين بالمدارس بكافة أنحاء الجزائر، وذلك وفقا لشروط معينة يتم من خلالها اختيار هؤلاء المشرفين للمساهمة في تطور العملية التعليمية بالبلاد، وفي هذا المقال سنوضح بالتفصيل كيفية التقديم على هذه المسابقة اون لاين.

مسابقة التوظيف في قطاع التربية 2024

نشرت وزارة التربية الوطنية الجزائرية الشروط اللازمة توفرها في المتقدمين لمسابقة التوظيف في قطاع التربية 2024 لكي يتم الموافقة على طلب التقديم، وتعيين المتقدم بعد اجتيازه عددا من الاختبارات، وتتضمن تلك الشروط الآتي:

أن يكون المترشح جزائري الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصلا على البكالوريوس من إحدى كليات التربية المعتمدة بالجزائر.

أن ألا تقل خبرة الشخص في مجال التدريس أو الإشراف عن 3 سنوات.

أن يكون لدى المترشح معرفة عامة بالمناهج الدراسية في مراحل التعليم المختلفة بالجزائر.

أن يتميز المتقدم بعدد من المهارات السلوكية والنفسية مثل ضبط النفس والقيادة والإدارة المرنة والتواصل الفعال مع الطلاب وأولياء الأمور.

أن يكون المترشح حسن السيرة والسلوك.

خطوات التقديم على مسابقة التوظيف في قطاع التربية 2024

تتضمن الخطوات اللازمة للتقديم على مسابقة التوظيف في قطاع التربية 2024 ما يلي:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية الجزائرية.

تسجيل الدخول إلى الموقع.

النقر على اختيار مسابقة التوظيف في قطاع التربية 2024.

تعبئة البيانات المطلوبة.

إرفاق المستندات اللازمة بصيغة إلكترونية.

النقر على زر إرسال.

انتظار رد الوزارة على الطلب عبر مكالمة أو رسالة إلكترونية أو نصية على الهاتف.

توجه المتسابق لاختبارات المسابقة التحريري والشفوي في الأماكن المحددة لذلك بالوزارة في حال الموافقة على الطلب.

تحديد الوزارة موعد المقابلة الشخصية بعد اجتياز امتحانات الشفوي والتحريري.

إعلان الوزارة عن نتيجة المسابقة لتعيين الفائزين بها.

مستندات التقديم بمسابقة التوظيف في قطاع التربية 2024

تتمثل المستندات المعلن عنها من وزارة التربية الوطنية بالجزائر للتقديم على مسابقة التوظيف في قطاع التربية 2024 ما يلي: