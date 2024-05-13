نشرت وزارة الدفاع الجزائرية موقع التسجيل في الجيش الوطني الشعبي 2024 عبر وسائل الإعلام الرسمية بالدولة، بالإضافة إلى إعلان الوزارة عن الشروط اللازمة للتسجيل بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لتقديم طلب التجنيد للحاصلين على شهادة البكالوريا لعام 2023 في أكثر من شعبة، وفي هذا المقال سنوضح بالتفصيل كيفية التقديم في تجنيد الجزائر.

التسجيل في الجيش الوطني الشعبي 2024

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن إمكانية خريجي البكالوريا التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 بشرط أن يكونوا من خريجي الشعب التالية:

العلوم التجريبية.

الرياضيات.

التقني الرياضي.

الهندسة الميكانيكية.

الهندسة المدنية.

الهندسة الكهربائية.

هندسة الطرق.

مدة تكوين الجيش الوطني الشعبي

صرحت وزارة الدفاع الجزائرية عن مدة التكوين في حال التسجيل في الجيش الوطني الشعبي 2024، والتي تكون عبارة عن:

5 سنوات مقسمة إلى عدة أقسام.

1 سنة للتكوين العسكري القاعدي.

3 سنوات للتخرج الجامعي.

1 سنة للحصول على شهادة الليسانس من الأكاديمية العسكرية بشرشال.

خطوات التسجيل في الجيش الوطني الشعبي 2024

تتمثل الإجراءات الخاصة بخطوات التسجيل في الجيش الوطني الشعبي 2024 ما يلي:

زيارة الرابط المخصص للتسجيلات التابع لوزارة الدفاع الجزائرية.

الدخول إلى رابط التجنيد المراد التسجيل به من الخيارات الموضحة.

تعبئة البيانات المطلوبة للتسجيل.

إرفاق المستندات اللازمة لتقديم طلب التسجيل مع الطلب بصيغة PDF.

النقر على زر تسجيل لتظهر نسخة من استمارة التسجيل بصيغة pdf على الشاشة.

تحميل الاستمارة من الموقع لتقديمها مع طلب الترشح فيما بعد.

الأوراق الخاصة بالتسجيل في الجيش الوطني الشعبي 2024

تتضمن المستندات الرسمية المطلوبة لإتمام التسجيل في الجيش الوطني الشعبي 2024 ما يلي:

نسخة من استمارة التقديم المطبوعة من الموقع.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم بشرط أن تكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

صورة شمسية حديثة وواضحة للمتقدم.

شهادة الميلاد والمؤهل الدراسي.

شهادة إثبات رسمية بجنسية المتقدم.

4 صور شخصية واضحة وحديثة.

شهادة صحية معتمدة تثبت أن المتقدم لائقا صحيا.

شروط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي 2024

تتضمن شروط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي 2024 ما يلي: