الدور على اللي بعدها..حقيقة صدور 50 جنيه بلاستيك في العيد الكبير/المالية ترد وتوضح

حقيقة صدور 50 جنيه بلاستيك زادت عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين عن حقيقة صدور 50 جنيه بلاستيك، وذلك بعدما انتشر الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي حول إطلاق عملة بلاستيكية جديدة من فئة ال 50 جنيه، مثل العملة البلاستيكية من فئة الـ 20 و ال 10 جنيه، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نوضح لكم حقيقة هذا الأمر.

حقيقة صدور 50 جنيه بلاستيك

بعد انتشار الأخبار والجدل الواسع حول صدرو 50 جنيه بلاستيكية، أكد البنك المركزي المصري أن لا حقيقة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحذر المواطنين من عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار، كما أكد أن التصميمات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي جميعها عبارة عن تصميمات مفبركة، وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء أنه عند القيام بطرح أي عملات فسيقوم البنك المركزي بالإعلان عنها بشكل رسمي.

عملات بلاستيكية

كان البنك المركزي المصري قد قام بطرح عملات بلاستيكية خلال عامي 2022 و 2023 حيث أنه تم إصدار العملة البلاستيكية من فئة ال 10 جنيه وتم تداولها في عمليات البيع والشراء، فيما قام بإصدار ال 20 جنيه البلاستيكية في عام 2023 والتي تم تداولها أيضا في عمليات البيع والشراء.

مميزات العملة البلاستيكية

وجاء مشروع إطلاق العملات البلاستيكية في ظل سعي البنك المركزي إلى تحسين جودة العملات، كما أن من مزايا العملات البلاستيكية أيضا أنها تحافظ على العملة من التلف، على عكس العملات الورقية والتي تتأثر من عملية التداول حيث يتم تقطيعها وتتأثر من الأيدي والعرق والماء، على عكس البلاستيكية.