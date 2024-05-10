سعر ومواصفات ساعة هواوي الذكية الجديدة في السوق إصدار 2024+الساعة الأقوى بين SMART WATCHES في التوكيلات الرسمية

مواصفات ساعة هواوي الذكية الجديدة قامت شركة هواوي التكنولوجية بإصدار ساعة هواوي الذكية الجديدة، والتي تأتي بمواصفات عالمية، تجعلها من الساعات الذكية التي تقدم مزايا متعددة للمستخدمين، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم مواصفات ساعة هواوي الذكية الجديدة وأهم المزايا التي تتميز.

مواصفات ساعة هواوي الذكية الجديدة

تتمثل مواصفات ساعة هواوي الذكية الجديدة في الآتي:

اسم الساعة: HUAWEI WATCH FIT.

الجرافيت: الأسود.

اللون: أبيض ثلجي، فضي، ذهبي، أسود

الإصدار: النشط.

الأبعاد: 46 × 30 × 10.7 مم.

نطاق تغطية المعصم: 13 ~ 21 سم (الطراز القياسي) 11 ~ 19 سم (الطراز بلون وردي ساكورا)

الوزن: 21 جم تقريبًا (من دون الحزام).

الشاشة: شاشة AMOLED مقاس 1.64 بوصة بدقة عالية 456 × 280

نوع الشاشة: AMOLED تعمل باللمس، كما تدعم إيماءات اللمس والسحب.

مادة الصنع: ألياف بوليمر متينة، ستانلس ستيل

الحزام :حزام سيليكون.

المستشعرات:

مستشعر IMU ذو 6 محاور (مستشعر مقياس التسارع، ومستشعر الجيروسكوب)

مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب

مستشعر السعة

مستشعر الإضاءة المحيطة

الزر: زر جانبي

منفذ الشحن: حلقة شحن مغناطيسية.

نظام التشغيل:

‏Android 6.0 أو أحدث

iOS 9.0 أو أحدث

مستوى مقاومة الماء: مقاومة الماء 5‎ ATM

عمر البطارية: تصل ل10 أيام.

مميزات ساعة هواوي الذكية الجديدة

تتميز مميزات ساعة هواوي الذكية الجديدة بالعديد من المزايا والتي تتمثل في الآتي: