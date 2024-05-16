نزلها واستمتع بالتجربة المجانية..قائمة ألعاب PS Plus الجديدة لشهر مايو ويونيو 2024 من الموقع الرسمي

زادت عمليات البحث من قبل الكثير من الأشخاص الذين يشتركون في خدمة PlayStation Plus، حيث تقوم هذه الخدمة بتوفير مجموعة من الألعاب الحديثة والمطورة لجميع مشتركي الخدمة على أن تكون هذه الألعاب بشكل مجاني، ويتم ذلك بشكل شهري، وهذا ما يجعل الأشخاص المشتركين يتحمسون لمعرفة قائمة الألعاب الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال شهر مايو، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم قائمة ألعاب PS Plus مايو.

قائمة ألعاب PS Plus مايو

قامت شركة Sony للترفيه التفاعلي النِّقاب بإطلاق قائمة من الألعاب المجانية، والتي من المقرر أن توفرها لمشتركي خدمة PlayStation Plus في شهر مايو 2024 بشكلٍ رسمي، ويأتي ذلك في ظل سعي الشركة لتوفير كل ما هو متطور وحديث من الألعاب للمشتركين، على أن يستمتع المشتركين في الخدمة بهذه الألعاب بشكل مجاني، دون الحاجة لدفع أي اشتراكات وتتمثل هذه القائمة:

EA Sports FC 24 Standard Edition | PS4, PS5

Ghostrunner 2 | PS5

Tunic | PS4, PS5

Destiny 2: Lightfall | PS4, PS5

Playstaion Plus PS4 PS5 بلايستيشن 4 سوني

موعد توفير قائمة ألعاب PS Plus

وأوضحت شركة سوني اليابانية موعد توفير هذه القائمة من الألعاب المجانية لشهر مايو، على أن يتم إطلاقها ويمكن للأشخاص استخدامها والاستمتاع بها، في الفترة من يوم الثلاثاء الموافقة 7 مايو 2024، على أن يستمر إطلاق هذه العام واستخدامها بشكل مجاني من قبل المشتركين حتى يوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2024، وذلك بالنسبة للعناوين المجانية المخصصة لجهاز PS4 أو تلك الخاصة بمنصة PS5.