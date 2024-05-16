اعرف سعر السكر في التموين كام بالظبط علشان التاجر مايشتغلكش

يعتبر سعر السكر في التموين من أكثر الأمور التي تهم كل سيدة منزل، مما يجعل عمليات البحث من أجل التعرف على سعره تستمر بشكل يومي، ويأتي ذلك في ظل عدم الاستقرار في الأسعار، وذلك بسبب عدم الثبات في سعر صرف الدولار، ولذلك في هذا المقال سوف نقدم لكم سعر السكر في التموين والأسواق الخارجية.

سعر السكر في التموين

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح السكر بسعر 27 جنيه وذلك في مراكز البيع التابعة لها وفي المعارض المختلفة، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في توزيع السكر المدعم على بطاقات التموين، حيث قامت الدولة المصرية باستيراد كميات كبيرة من السكر وصلت إلى 2.8 مليون طن من السكر، من ضمنهم 1.8 مليون طن من سكر البنجر، ومليون طن من سكر القصب.

سعر السكر في الأسواق الخارجية

جاء سعر السكر في الأسواق إلى 50 جنيها مصريا، ولكن تسعى الوزارة إلى ضبط تداول السلع والمنتجات، ومواجهة التلاعب الذي يحدث من قبل التجار، كما تعمل الحكومة على توفير كميات كبيرة من السكر من خلال الاستيراد، وذلك من أجل القضاء على نقص السكر في الأسواق وتوفير للمواطنين، فهو يأتي على رأس السلع والمنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنين بشكل أساسي.

أسعار السكر اليوم

جاءت أسعار السكر اليوم في الأسواق ومنافذ التموين المختلفة كالآتي: