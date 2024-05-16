الفضايح هتكتر..ظبط الاعدادات ف تحديث الفيس بوك الجديد مايو ٢٠٢٤ علشان ماينشرش صورك من غير اذنك

تحديث الفيس بوك الجديد واختراق التليفون آثار تحديث الفيس بوك الجديد جدلا واسعا بين جمهور ومستخدمي التطبيق، حيث أنه زرع القلق في نفوس مستخدمي التطبيق من أن يتم اختراق خصوصيتهم، وذلك لأن التحديث الذي أطلقه البرنامج يسمح لنفسه بالدخول على الصور والفيديوهات على جهاز المستخدم الأمر الذي جعل هذا التحديث مثيرا للشكوك والقلق، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نوضح لكم حقيقة الأمر.

تحديث الفيس بوك الجديد واختراق التليفون

قام تطبيق فيس بوك بإطلاق تحديث من شأنه أن يقوم بعرض مقترحات للمستخدم لمشاركة والصور والفيديوهات المحفوظة على جهازه مع العامة والأصدقاء، الأمر الذي تداوله مستخدمي التطبيق محذرين من مدى خطورته كونه يؤدي إلى اختراق خصوصية المستخدم بمجرد دخوله إلى الهاتف والقيام بمقترحات له، ولكن هذا التحديث لا يظهر للكثير من الأشخاص، كما أنه لا يقوم بنشر الصور والفيديوهات من نفسه، بل يجب موافقة صاحب التطبيق عليه.

كيفية التعامل مع تحديث فيس بوك الجديد

ويمكن الغاء التحديث الأخير الذي أطلقه تطبيق فيس بوك، من خلال الغاء تفعيل ميزة تقديم اقتراحات حول مشاركة الصور والفيديوهات على فيس بوك مع الأصدقاء، وذلك من خلال الدخول على إعدادات التطبيق والوصول لهذه الميزة ثم الدخول عليها والضغط على الغاء تقديم اقتراحات لمشاركة الصور، وأيضا ذلك للفيديوهات، وبذلك لن يتمكن التطبيق من اختراق الهاتف الخاص بك أو الوصول لصورك الخاصة.

آراء الخبراء في تحديث الفيس بوك

وقال الخبراء أن تحديث فيس بوك الأخير غير جيد وليست فكرة محببة لأنه بالفعل يخترق خصوصية المستخدمين من خلال الدخول على أجهزتهم دون أن يقوم المستخدم بتفعيل ذلك بنفسه، ولكن التطبيق وهو من فرض عليهم ذلك وهذا ما يجعله انتهاك للخصوصية.