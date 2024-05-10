كل جديد عن واتساب الذهبي 2024 (تحديث متميز).. إضافات قوية محدش لسه يعرف عنها أي شئ!!

مميزات وعيوب الواتساب الذهبي، من أكثر المواضيع التي يهتم الكثير بالبحث عنها، حيث يعتبر تطبيق واتساب الذهبي أحد أشهر التطبيقات التي تهم مستخدمى الإنترنت في الوقت الحالي لقد وصل عدد مستخدمي التطبيق نحو 2 مليار مستخدم حول العالم، وقد انتشر في وقت قصير، ويوجد بالتطبيق مميزات جديدة جعلتها محط الاهتمام من قبل المستخدمين كما أن بها بعض من العيوب التي سنتناولها معا.

مميزات وعيوب الواتساب الذهبي

يتمتع الواتساب الذهبي بالكثير من المميزات وسنقوم بعرض مميزات وعيوب الواتساب الذهبي، وتشمل هذه المميزات ما يلي:

يوجد به تخصيص شامل حيث انه يمكن تخصيص الواجهة بالكامل ويشمل بما ذلك الخلفيات والألوان والثيمات.

يوجد به تحديث تلقائي في التطبيق.

من الممكن إضافة ثلاث أرقام بدلا من الرقم الواحد في حاله الواتس العادي.

إمكانية عدم ظهور علامة القراءة للرسائل.

يمكن اخفاء حاله الاتصال بالإنترنت.

يتمتع بإمكانية تغيير نوع الخط.

يوجد به عدد كبير من الإيموجي.

يمكن استعادة الرسائل التي تم حذفها.

يمكن استقبال عدد كبير من الرسائل وبأحجام كثيرة.

يمكن إخفاء تسجيل المقاطع الصوتية.

تطبيق واتساب الذهبي 2024

هناك عدد من العيوب عند استخدام تطبيق واتساب الذهبي ومن بينها ما يلي: