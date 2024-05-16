مين المستفيدون من العلاوات الخمسة الدفعة الجديدة 2024+ موعد صرف المستحقات المتأخرة

المستفيدون من العلاوات الخمسة يرغب أصحاب المعاشات في معرفة المستفيدون من العلاوات الخمسة لعام 2024، إذ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار تلك العلاوات بهدف توفير حياة كريمة للجميع في مصر، وذلك للتسهيل على المواطنين غلاء الأسعار الذي يعاني منه الجميع، و سنتعرف في المقال عن كل ما يتعلق عن الفئات المستفيدة من هذه العلاوات.

المستفيدون من العلاوات الخمسة

ومن المعروف أنه سيتم صرف تلك العلاوات لثلاث فئات فقط، وسنسرد بالتفصيل في السطور القادمة من هم:

ستكون الفئة الأولى هي أصحاب المعاش ممن يحصلون على أقل من 2000جنيه، بينما ينالون العلاوة بالكامل.

في حين تكون الفئة الثانية هي الأفراد الذين يحصلون على معاش يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه، ستكون العلاوة حينها بنسبة 21℅.

بينما تكون الفئة الثالثة الذين يحصلون على معاش قدره 3000 جنيه فيما فوق، ستكون العلاوة له بنسبة 100℅.

ما هو رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس؟

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن العلاوات، من خلال اتباع السطور التالية:

الذهاب إلى الصفحة الرسمية للتأمينات الاجتماعية.

عليك بالنقر على خانة المستفيدين من العلاوات.

قم بكتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

يليها النقر على رمز التحقق.

ثم في النهاية يجب إرفاق الطلب حتى تعرف إذا كنت مستحق أم لا.

حقيقة صرف 80% علاوة للمعاشات

ولقد نص القانون الخاص بالعلاوات على صرف زيادة لأصحاب المعاشات، بالأخص ذات الأجر غير ثابت للمستحقين وذلك من يوم 1 يوليو 2006 وهذا بنسبة 80℅، وهذا للعلاوة التي لم يتم وضعها في الراتب الأساسي، أما موعد صرف العلاوات يمكن التعرف عليه عبر الصفحة الخاصة بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.