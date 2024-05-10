امتى بقى؟ .. خلاص موعد بداية تطبيق قانون التصالح بدأ واللي مش هيتصالح هيدفع غرامة كبيرة

موعد بداية تطبيق قانون التصالح يعد موعد بداية تطبيق قانون التصالح، من الأمور التي تشغل بال الكثيرين في مصر خلال الآونة الحالية، حيث أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال على جاهزية كافة المراكز في القاهرة، والتي وصلت عددها نحو 37 مركزًا بهدف الحصول على طلبات التصالح الجديدة مع تطبيق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، وسنتحدث في المقال عن كل ما يخص ميعاد تنفيذ قانون التصالح الجديد.

موعد بداية تطبيق قانون التصالح

ويتبقى يومين فقط على تنفيذ قانون التصالح الجديد، حيث سيبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، وهذا وفق توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتسهيل على الأفراد التصالح في مخالفات البناء، حيث يعد هذا الملف من الملفات المهمة التي تقع على عاتق الدولة، إذا ترغب الدولة المصرية في تنظيم عملية البناء والعمران بها، لتحقيق الصالح للجميع، مع العلم أنه يمكن للمواطن تقديم التصالح حتى يوم 15 أكتوبر 2024، من أجل توفير فرص أكبر لتقديم المواطنين على التصالح.

الإجراءات تنفيذ قانون التصالح الجديد

بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات على جميع المواطنين، حيث سيكون هناك متابعة مستمرة لهذا الملف المهم وكذلك النسب الخاصة بالإنجاز لجميع أحياء المحافظة، مع تنفيذ عمليات التقييم بشأن الأداء، وكسر كافة المعوقات التي تشل حركة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتصالح، والجدير بالذكر أنه تم تدريب العاملين على جميع بنود المتعلقة بالقانون ولائحته، لذا توجه محافظ القاهرة بتقديم جميع الدعم اللازم من أجل تسريع القدرة على حساب الأداء بشكل أفضل لهذا الملف.