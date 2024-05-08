«السكن الريفي» بالتفصيل وزارة العمل تكشف خطوات التقديم على إعانة السكن الريفي 2024 وتوضح شروط الحصول على هذا الدعم

كشفت الجهات المختصة خطوات التقديم على إعانة السكن الريفي 2024 بالجزائر، حيث طرحت الحكومة هذه المبادرة من أجل إعانة الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود ومساعدتهم فى العيش حياة كريمة داخل مسكن آدمي، ولقد يعتبر ذلك البرنامج واحداً من ضمن البرامج التنموية التي تم إطلاقها مؤخراً التي تخدم المواطن الجزائري، ولقد تسعى الدولة إلى تطوير جميع المجمعات السكنية بهدف منح المواطنين حياة أفضل من السابق.

طريقة التقديم على إعانة السكن الريفي 2024

وفرت الحكومة الجزائرية خدمة التقديم على إعانة السكن الريفي 2024 عبر شبكة الإنترنت، وذلك من منطلق التسهيل والتيسير على الأسر المحتاجة والأولى بالرعاية، ولقد كشفت وزارة العمل أنه باستطاعة الأسر التي تعيش داخل المناطق الريفية التسجيل في هذه المنحة من خلال رفع المستندات والأوراق المطلوبة، حيث تتمثل خطوات إتمام ذلك في النقاط الآتية:

التوجه إلى موقع وزارة العمل الجزائرية مباشرة من هنا .

تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار برنامج دعم سكن، ومن ثم القيام بالنقر على خانة تقديم طلب.

تدوين جميع البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح في مكانها المحدد.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

الضغط على تبويب تقديم الطلب.

يتم مراجعة المعلومات المدخلة وفحصها بشكل دقيق، وبناء عليها يتم قبول أو رفض الطلب.

شروط التسجيل في إعانة السكن الريفي 2024

حرصاً على مساعدة الأسر الأولى بالرعاية والمساندة قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط، حيث يلزم توافرها في المتقدم، وهي كالتالي:

امتلاك المتقدم الجنسية الجزائرية، والإقامة بها.

ألا يكون مسجلاً باسمه أي عقارات أخرى أو قطعة أرض صالحة للبناء.

ألا يزيد قينة دخله عن 6 أضعاف الأجر الوطني.

مرور 3 أعوام على التسجيل في المنصة.

الانتساب للصندوق الخاص بالتأمينات الاجتماعية.

الشطب من صندوق الضمان الاجتماعي منذ 3 سنوات.

المستندات المطلوبة في إعانة السكن الريفي 2024 بالجزائر

أعلنت الحكومة الجزائرية عن الوثائق المطلوبة عند التقديم في إعانة السكن الريفي، وتكون الوثائق كما يلي:

صورة من الأوراق التالية: