بدء صرف 20,000,000 دينار لهؤلاء الفئة من المواطنين مصرف الرافدين!!.. مفاجآت بالجملة من وزارة العمل “شوف نفسك لو منهم”

مصرف الرافدين أعلن عن فتح باب جديد لتقديم قروض مصرف الرافدين مبادرة ريادة، وهذه المرة تستهدف فئات محددة مثل الطلاب والخريجين والشباب الباحثين عن العمل، و تتراوح قيمة القروض من 1 مليون دينار إلى 20 مليون دينار، حيث يتم زيادة المبلغ بواقع مليون دينار لدعم هذه الفئات، و المميز في هذه الخطوة هو أن عملية تقديم الطلبات ومنح القروض تتم بشكل إلكتروني عبر تطبيق مصرف الرافدين، مما يسهل عملية الوصول إلى الخدمة دون الحاجة إلى وسيط أو مساعدة خارجية.

معايير الحصول على قروض مصرف الرافدين

لكي تتمكن من الحصول على قروض مصرف الرافدين، يجب توافر عدة شروط وضعها المصرف كشروط أساسية للحصول على القرض، هذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.

يشترط أن يكون المتقدم مؤهلا عن طريق برنامج ريادة.

ويجب أن يكون التأهيل ظاهرا في واجهات برنامج ريادة مع مبلغ القرض وفقا لدراسة الجدوى.

تعليمات قروض مصرف الرافدين

يتم التقديم عبر تطبيق مصرف الرافدين وملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالقرض، ويتم شمول المقترضين المؤهلين من قبل برنامج ريادة بعد ملء استمارة KYC وإصدار بطاقة إلكترونية لهم (بطاقة ريادة).

تفاصيل المبلغ والفائدة:

مبلغ القرض يتراوح بين 1 مليون دينار و20 مليون دينار بزيادات قدرها 1 مليون دينار.

يتم تحديد نسبة الفائدة بنسبة 2٪ سنويا القسط المتناقص.

مدة وفترة القرض:

مدة القرض هي 10 سنوات

تشمل فترة الهدنة لمدة 3 أشهر تشمل القسط والفائدة.

ضمانات القرض:

يجب تقديم كفيل ضامن موظف مواطن راتبه لدى مصرف الرافدين فقط.

الصرف والإعفاء:

يمنح القرض دفعة واحدة.

يعفى مقترضو ريادة من مبلغ الاستعلام.

صرف القرض:

يتم منح مبلغ القرض في بطاقة المقترض (بطاقة ريادة) في نفس اليوم من تاريخ التقديم.

قروض مصرف الرافدين الخاصة بالعقارات

توفر برامج قروض مصرف الرافدين العقارية التي تقدمها الحكومة فرصة للمواطنين للحصول على تمويل لأغراض مختلفة مثل شراء قطعة أرض، بناء أو ترميم منزل، أو شراء دار سكنية، ويكون معايير هذا القرض كالآتي:

يتوفر القرض بحد أقصى قدره 150 مليون دينار عراقي، وتتفاوت الحدود المالية حسب الغرض من القرض.

يمكن الحصول على قرض لشراء قطعة أرض بين 50 و 75 مليون دينار

و لغرض البناء والترميم بين 15 و 75 مليون دينار

ولشراء دار سكنية بين 50 و 150 مليون دينار.

تبلغ نسبة الفائدة 6% ويتم سداد القرض على مدى 15 سنة بأقساط متناقصة.

مستمسكات الحصول على قروض مصرف الرافدين

أعلن مصرف الرافدين عن مجموعة من المستندات والأوراق التي يجبتقديمها للحصول قروض مصرف الرافدين، هذه المستندات هي: