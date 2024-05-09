نزل 4000 جنيه مرة واحدة.. انخفاض سعر اوبو رينو 10 برو oppo المقاوم للصدمات والماء

انخفاض سعر اوبو رينو 10 برو بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة؛ حيث يعد هذا الهاتف من أهم الإصدارات التي طرحتها شركة أوبو، هذا ويتميز الهاتف بتصميمه الأنيق والمذهل، كما يشتمل على مجموعة من المواصفات التي تجعله من أفضل الهواتف المتصدرة في الأسواق منذ أن أطلقته الشركة، هذا وسوف نوفر لكم أهم ما يتميز به هذا الهاتف من مميزات ومواصفات قياسية فيما يلي.

مميزات هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus

لا تفوت هذه الفرصة حيث يتمتع هذا الهاتف بمجموعة من أهم المميزات التي جعلته من أعلى الإصدارات المطروحة من قبل شركة أوبو ومن أهمها الآتي:

يتميز هذا الهاتف بتصميم أنيق وجودة لا مثيل لها.

كما أن مساحة الهاتف تصل إلى 6.74 بوصة.

يوجد بالهاتف كاميرا خلفية عالية الجودة.

البطارية تدعم خاصية الشحن السريع بقوة تصل إلى 100 واط.

مواصفات هاتف اوبو رينو 10 برو

يشتمل هذا الهاتف على مجموعة من المواصفات القياسية التي تمتلكها مجموعة من أقوى الهواتف ومنها الآتي:

انخفاض سعر اوبو رينو 10 برو في الفترة الأخيرة.

شاشة الهاتف من نوع AMOLED بمساحة تصل إلى 6.74 بوصة.

يحتوي الهاتف على ذاكرة تخزينية تصل إلى 256 جيجا بايت.

يمتلك الهاتف ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت.

هذا الهاتف لا يدعم خاصية إدخال كارت ميموري لزيادة مساحته.

يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية عالية الدقة حيث تصل إلى 32 ميجا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية تشتمل على كاميرا ثلاثية بدقة عالية.

بطارية الهاتف تأتي بسعة تصل إلى 4700 مللي أمبير.

الهاتف يعمل بنظام الأندرويد 13، بالإضافة إلى واجهته الأنيقة والجذابة.

هذا الهاتف يتوفر منه اللون الرمادي والأرجواني.

انخفاض سعر اوبو رينو 10 برو

لقد شهدنا انخفاض سعر اوبر رينو 10 برو في مصر في الفترة الأخيرة؛ حيث يمكنك شراؤه بمبلغ 22 ألف جنيه مصري بعدما كان سعره 26 ألف جنيه مصري.

مميزات هاتف اوبو رينو 11 5G F

بعد أن قمنا بعرض تفاصيل انخفاض سعر اوبو رينو 10 برو، والمميزات الخاصة بالهاتف، سنقوم بعرض أيضا مميزات هاتف اوبو رينو 11 والتي تكون بالشكل التالي: